Serie A, data ripartenza e orari: oggi il vertice con Spadafora | Diretta

Oggi, giovedì 28 maggio 2020, si decide l’eventuale ripartenza del campionato di Serie A e delle coppe. Alle ore 18,30 il Governo (rappresentato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora) e tutte le componenti del mondo del calcio si incontrano – tramite video conferenza – per prendere una decisione sul futuro dello sport più amato dagli italiani fermato dall’emergenza Coronavirus. L’ultimo “incontro” ufficiale tra le parti è datato 22 aprile. Rispetto a 36 giorni fa le acque sono meno agitate e la Serie A oggi potrebbe avere una data di ripartenza. Di seguito la cronaca in diretta dell’incontro di oggi pomeriggio tra Governo e Calcio italiano.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento

Chi partecipa al summit

La videoconferenza di oggi, fissata alle ore 18,30, vedrà la presenza del Ministro dello Sport Spadafora, che sarà accompagnato da alcuni membri del suo staff, del presidente della Figc Gravina, quello della Lega Dal Pino, quello della B Balata, quello della C Ghirelli e quello dei dilettanti Sibilia oltre ai numeri uno dell’Aic (Tommasi), degli allenatori (Ulivieri) e degli arbitri (Nicchi). Al momento non è prevista la presenza del premier Conte o di altri ministri del Governo.

Le ipotesi sulla ripartenza della Serie A: le date

La Figc e la Lega sperano di fissare la ripartenza dei campionati (Serie A in primis) per il 13 giugno. L’ultima parola però spetterà al ministro Spadafora. “Giovedì (oggi, ndr) decideremo insieme se e quando riprendere: le date sono 13 o 20 giugno”, ha detto il ministro al Tg3.

Le parole di Gravina

“Il compito della Federcalcio è fare di tutto, sempre nel rispetto della salute di ogni protagonista, per rimettere in moto il sistema, anche per impedire che la crisi economica comprometta, stavolta sì irreparabilmente, la passione degli italiani verso questo splendido gioco”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina in un intervento pubblicato su “Riparte l’Italia”.

“La Figc è scesa in campo con determinazione, affinché l’Italia riparta insieme al calcio, un settore occupazionale importante (sono stimati in circa 100.000 i lavoratori diretti e nell’indotto), che produce emozioni e che genera introiti ingenti per lo Stato – ha proseguito Gravina -. Abbiamo lavorato incessantemente insieme al Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e al Ministro della Salute Roberto Speranza, per creare le condizioni di sicurezza per la ripresa dei campionati professionistici, perché solo il ritorno in campo consente di attutire il crollo dei ricavi sul breve periodo stimabili altrimenti in oltre 700 milioni (più di 500 generati dal blocco imposto dal Covid-19)”.

E ancora: “Il fatturato diretto generato dal settore calcio è stimabile in 4,7 miliardi di euro. Di questa cifra, il 23 per cento viene prodotto dai campionati dilettantistici e giovanili, dalla FIGC e dalle leghe calcistiche (1,1 miliardi di euro), mentre il restante 77 per cento (3,6 miliardi) dal settore professionistico, ovvero dal valore della produzione generato dai club di Serie A, Serie B e Serie C. Analizzando ciò che il calcio italiano genera non è quindi così difficile capire perché la FIGC persegue pervicacemente la via della ripartenza. Ce lo abbiamo nel DNA e lo portiamo anche nel nostro nome: per noi ripartire vuol dire tornare a giocare”.

