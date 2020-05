Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 6 milioni i casi di Coronavirus finora accertati in tutto il mondo. L’epicentro della pandemia, originatasi in Cina e poi ampiamente diffusasi in Europa, è ora concentrato tra gli Stati Uniti e il Brasile, ma anche in Russia il livello di emergenza è alto. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole del presidente americano Trump, che vuole porre fine fine alle relazioni tra gli Usa e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), accusata di tenere un comportamento filo-cinese. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi domenica 31 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, boom di prescrizioni di idrossiclorochina – Sono salite del 214% negli Stati Uniti le prescrizioni mediche di idrossiclorochina, l’antimalarico che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver assunto come trattamento preventivo contro il Coronavirus sebbene molti medici ne mettano in discussione l’efficacia. Il dato emerge da un’analisi pubblicata sul Journal of the American Medical Association. Il numero delle ricette mediche per l’idrossiclorochina è salito da 2.208 in una settimana a marzo del 2019 a 45.858 dal 15 al 21 marzo scorsi, in base ai dati raccolti dal Brigham and Womens’s Hospital di Boston, il Veteran’s Administration Healthcare System e GoodRx. In Francia l’idrossiclorochina è stata messa al bando contro il Covid e anche l’Organizzazione mondiale della Sanità ne ha sconsigliato l’utilizzo.

Trump: Usa escono da Oms – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Usa mettono fine alle relazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di recente, il capo della Casa Bianca aveva già deciso la sospensione dei fondi all’organizzazione accusata di essere filo-cinese.

L’Ue esorta Trump a fare retromarcia sull’Oms – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il capo della politica estera, Josep Borrell, “hanno esortato” gli Stati Uniti “a riconsiderare la decisione annunciata” di rompere i rapporti con L’Organizzazione mondiale della sanità. “L’Oms deve continuare a essere in grado di guidare la risposta internazionale alle pandemie, attuali e future. Per questo, la partecipazione e il sostegno di tutti sono necessari ed essenziali”, hanno affermato i due esponenti dell’Ue in una dichiarazione congiunta.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

