CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia nella morsa dell’emergenza Coronavirus si avvia a un nuovo allentamento delle misure restrittive anti-contagio: dal mercoledì 3 giugno saranno infatti consentiti gli spostamenti tra regioni e saranno anche aperti i confini nazionali ai paesi europei. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia sono 47.986 le persone attualmente positive al Coronavirus, a fronte di 33.142 deceduti e 150.604 guariti per un totale di 231.732 casi registrati finora. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 30 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,15 – Ricciardi: “Per la Lombardia meglio essere prudenti” – “Il trend generale è sicuramente positivo, e stanno andando nella giusta direzione anche regioni come Liguria e Piemonte. I numeri della Lombardia inducono però ancora alla prudenza”. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene alla Cattolica, in una intervista al quotidiano La Stampa ribadisce che “dove la circolazione del virus è ancora intensa bisogna essere prudenti, quindi per la Lombardia un po’ di attendismo non guasterebbe”. “Ma le mie sono considerazioni scientifiche, poi spetta alla politica decidere in base ad altre considerazioni sociali ed economiche”, dice l’esperto.

Ore 07,30 – Boccia: “Anche la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa” – “Anche la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa, come previsto dalla legge”. Lo sottolinea il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, dopo le parole della pm di Bergamo, che ieri ha dichiarato che la decisione di chiudere la Val Seriana nell’ambito dell’emergenza Coronavirus spettava al Governo. “L’articolo 32 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833, richiamato anche dall’articolo 3, comma 2, ,del d.l. n. 6/2020, dà anche alle Regioni la possibilità di istituire la zona rossa”, fa notare Boccia.

Via libera agli spostamenti tra regioni – Nella serata di ieri il Governo ha confermato il via libera agli spostamenti tra regioni a partire da mercoledì 3 giugno. La decisione è arrivata alla luce degli incoraggianti dati dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indice di trasmissibilità Rt, inferiore a 1 in tutte le regioni. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”, ha dichiarato il ministro Roberto Speranza, interpellato dall’ANSA al termine della riunione con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione (La notizia completa).

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo il bollettino del 29 maggio della Protezione Civile le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 47.986, a fronte di 33.218 deceduti (+76 rispetto al giorno precedente) e 152.844 guariti (+2.240), per un totale di 232.248 casi (+516). Sono 7.094 (-285) le persone ricoverate in ospedale, 475 (-14) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 38.606 (-1.512) si trovano in isolamento domiciliare. In Lombardia ancora 354 nuovi casi, con 3.552 ricoverati con sintomi, 173 persone ricoverate in terapia intensiva, 18.958 in isolamento domiciliare e 38 morti registrati nelle 24 ore tra giovedì e venerdì.

La pm di Bergamo: “Spettava al Governo istituire la zona rossa in Val Seriana” – “L’istituzione della zona rossa nella Bergamasca avrebbe dovuto essere una decisione governativa”. Queste le parole del procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, che coordina le indagini per epidemia colposa della Procura di Bergamo che riguardano in particolare la mancata chiusura del Pronto soccorso di Alzano, i morti nelle Rsa e la mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca, argomento su cui TPI ha pubblicato un’inchiesta in più parti. “Ora la seconda tappa – continua Rota – sarà accertare se vi sia nesso di causalità tra i fatti come ricostruiti e gli eventi e, in caso affermativo, stabilire a chi fanno capo le responsabilità. Si tratta di indagini lunghe e complesse che richiederanno tempo” (La notizia completa). Tra giovedì e venerdì sono stati sentiti come persone informate sui fatti l’assessore al Welfare Giulio Gallera e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Davanti ai magistrati Gallera ha affermato che non era a conoscenza del fatto che anche la Regione avrebbe potuto istituire la zona rossa. .

Visco: “Crisi senza precedenti, Pil può crollare fino al 13%” – Il Coronavirus e le misure di contenimento hanno scatenato “una crisi senza precedenti nella storia recente, che mette a dura prova l’organizzazione e la tenuta dell’economia e della società”: lo si legge nelle considerazioni finali del governatore della Banca Italia Ignazio Visco. La pandemia e la recessione, secondo Visco, “aprono scenari di estrema incertezza”. I tempi e i modi della ripresa sono “difficili da prevedere”. Bankitalia traccia due diversi scenari per l’economia italiana da cui si evince che il Pil per il 2020 potrebbe scendere dal 9 al 13%. Il secondo scenario è più negativo, ma non “estremo”. Visco, poi, sottolinea che l’Italia può farcela, ma deve “rompere le inerzie del passato e recuperare una capacità di crescere che si è da troppo tempo appannata”.

Brusaferro (Iss): “Dati scienza sostengono ipotesi seconda ondata” – Nel corso della sua aduzione alla Commissione bilancio della Camera, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha dichiarato che l’ipotesi di una seconda ondata di contagi è legata a dati scientifici. “Da un punto di vista scientifico – ha dichiarato Brusaferro – questo è un dato che conosciamo, dopodiché come declinare i vari eventi rispetto alla stagionalità è un altro tipo di ambito. Ma certamente in autunno il rischio di diffusione aumenta perché cambia clima e passiamo più tempo in ambienti chiusi”.

