Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 5,9 milioni i casi di Coronavirus finora accertati in tutto il mondo. L’epicentro della pandemia, originatasi in Cina e poi ampiamente diffusasi in Europa, è ora concentrato tra gli Stati Uniti e il Brasile, ma anche in Russia il livello di emergenza è alto. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi sabato 30 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,00 – Usa, boom di prescrizioni di idrossiclorochina – Sono salite del 214% negli Stati Uniti le prescrizioni mediche di idrossiclorochina, l’antimalarico che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver assunto come trattamento preventivo contro il Coronavirus sebbene molti medici ne mettano in discussione l’efficacia. Il dato emerge da un’analisi pubblicata sul Journal of the American Medical Association. Il numero delle ricette mediche per l’idrossiclorochina è salito da 2.208 in una settimana a marzo del 2019 a 45.858 dal 15 al 21 marzo scorsi, in base ai dati raccolti dal Brigham and Womens’s Hospital di Boston, il Veteran’s Administration Healthcare System e GoodRx. In Francia l’idrossiclorochina è stata messa al bando contro il Covid e anche l’Organizzazione mondiale della Sanità ne ha sconsigliato l’utilizzo.

Ore 07,00 – Il Brasile supera la Spagna per numero di morti – Il numero dei decessi per il Coronavirus in Brasile è salito a 27.878. Il Brasile supera così la Spagna, dove le vittime della pandemia sono state finora 27.121. I contagi in Brasile sono arrivati a 438.238.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Kurz: cerchiamo soluzione a breve per confine Italia – L’Austria, che il 15 giugno aprirà definitivamente i confini con Germania, Liechtenstein e Svizzera, cerca anche accordi con altri Stati per consentire agli austriaci il rientro senza i 14 giorni di quarantena. “La situazione in Italia è quella più difficile. Cerchiamo comunque a breve una soluzione. I dettagli non saranno presentati prima di mercoledì, ha precisato il cancelliere Sebastian Kurz.

Grecia: dal 15 giugno riapriamo a 29 Paesi, non a Italia – La Grecia riapre i battenti al turismo internazionale, ma non a quello dall’Italia: il governo ellenico ha annunciato che dal 15 giugno riprenderanno i voli internazionali sugli aeroporti di Atene e Salonicco e ha diffuso una lista di 29 Paesi dai quali riprenderanno gli arrivi, tra cui figurano Germania e Cina ma non l’Italia, la Francia e la Gran Bretagna. La limitazione degli ingressi non riguarda la nazionalità dei turisti, ma il Paese di origine del volo che atterra sul suolo greco, ha precisato Atene. La lista sarà comunque aggiornata e ampliata il primo luglio e quindi i turisti italiani potrebbero ancora essere ammessi quando la stagione entrerà nel vivo.

In Brasile 26.417 nuovi casi in 24 ore – Nuovo record di contagi da Coronavirus in Brasile: nelle 24 ore tra giovedì e venerdì sono stati registrati 26.417 nuovi casi. Il totale nazionale è salito a 438.238, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità di Brasilia.

Leggi anche: 1. Spostamenti tra regioni, la decisione del governo: via libera dal 3 giugno / 2. Pm Bergamo: “Spettava a Roma istituire la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro” / 3. Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, Gallera ai pm: “Non sapevo che potevamo essere noi a chiudere” / 4. Coronavirus, il disastro perfetto della Liguria: la “piccola Lombardia” di cui nessuno parla

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Hong Kong, Trump: “Non è più autonoma, via status speciale e esenzioni commerciali” La Cnn: “A Minneapolis arrestato giornalista afro-latino, collega bianco trattato diversamente” Obama commenta la morte di George Floyd: “In Usa le discriminazioni razziali sono ‘normali”