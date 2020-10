Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 53.997 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 3 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,20 – Boccia: “Possibili lockdown mirati” – “Non siamo al semaforo rosso. Ma, insomma, è scattato il giallo” e “se si dovessero riempire gli ospedali potrebbero tornare le limitazioni alla libertà personale, magari in zone ben determinate e non generalizzando”. In un’intervista a la Repubblica il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia avverte che “l’epidemia non è un numero, né un algoritmo ma una tendenza. Il trend è al rialzo costante in ogni parte del mondo e adesso sta accelerando anche da noi. Siamo all’ondata di autunno”. Pertanto va affrontata “senza panico ma con serietà e determinazione”, tuttavia “è in gioco la sicurezza nazionale in due degli aspetti più rilevanti: la salute dei cittadini con la tenuta del sistema sanitario e la sopravvivenza dell’apparato produttivo”. “Non mi sembrano cose da poco”, aggiunge Boccia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Conte: “No decisioni su mascherine all’aperto” – Quella delle mascherine obbligatorie anche all’aperto “è una decisione che il governo non ha preso”. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte sottolineando che la scelta “è stata appena adottata da qualche Regione, che ha valutato evidentemente come critica la situazione”. “Noi siamo sempre in aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Cts – ha aggiunto il premier – ma al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione”.

Napoli: due positivi al Covid – “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi”. È quanto si legge sul profilo Twitter del Napoli, che nei giorni scorsi ha affrontato il Genoa, squadra che al momento vanta 19 positivi al Coronavirus tra calciatori e membri dello staff.

Genoa: positivi altri 2 giocatori e un membro dello staff – Non si arresta l’ondata di Covid per il club ligure. Gli accertamenti effettuati giovedì 1 ottobre “hanno evidenziato la positività per i calciatori Petar Briek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan”. I tre si aggiungono ai 16, tra giocatori e collaboratori, già trovati positivi durante la scorsa settimana.

Il bollettino dello Spallanzani – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 137 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2”. È quanto si legge nel bollettino diffuso dall’ospedale Spallanzani di Roma venerdì 2 ottobre in cui si sottolinea anche che “16 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 771”.

Lazio: obbligatorio uso mascherina all’aperto – Nel Lazio sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto da oggi, sabato 3 ottobre. Lo prevede un’ordinanza della Regione annunciata dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato nel corso di una conferenza stampa con il governatore Nicola Zingaretti. L’obbligo esclude “i bambini al di sotto i 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi svolge attività sportive”. Zingaretti per il momento ha escluso ulteriori ordinanze restrittive. Leggi la notizia completa.

Di Lorenzo (Irbm): “Nostro vaccino da novembre” – “Il nostro vaccino sarà pronto a partire da novembre”: ne è sicuro Piero Di Lorenzo, capo di Irbm, il centro di ricerca di Pomezia, che ha collaborato allo sviluppo del vaccino dell’università di Oxford attualmente in fase di sperimentazione. In un’intervista a La Stampa, infatti, Di Lorenzo ha espresso “un prudente e fiducioso ottimismo” sostenendo che il vaccino prodotto dalla multinazionale AstraZeneca “è il primo nel mondo occidentale a essere preso in esame da una agenzia regolatoria”. Si tratta “del primo passo dell’iter di validazione” anche se “i tempo canonici per l’esame possono essere anche di mesi, con tempi stretti potrebbe essere un mese o poco più”. Sull’entità di dosi da distribuire, Di Lorenzo dichiara: “Diciamo tra 15 e 20 milioni da distribuire in Europa. Se tutto va bene entro fine anno in Italia dovrebbero arrivare 3 milioni di dosi”.

Istruzione, 124 scuole chiuse e oltre 900 con contagi – I numeri emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario – Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino – che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci.

