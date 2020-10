Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 3 ottobre 2020.

È di 55.566 persone attualmente positive (+1.569), 35.968 morti (+27), 231.217 guariti (+1.247), per un totale di 322.751 casi (+2.844), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 55.566 pazienti attualmente positivi, 3.205 sono ricoverati con sintomi (+63), 297 sono in terapia intensiva (+3) e 52.064 sono invece in isolamento domiciliare (+1.503). Si impenna dunque ancora la curva epidemica in Italia, per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400 meno.

Leggi anche: 1. Mascherine all’aperto e coprifuoco anti movida: verso il nuovo Dpcm di ottobre/2. Coronavirus, Lazio: obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto. Zingaretti: “Seguire le regole per tornare a vivere in serenità” / 3. Garattini a TPI: “Il vaccino antinfluenzale può essere utile anche contro il Covid, ma non c’è per tutti”

