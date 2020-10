Coronavirus, regione Lazio: obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto

A partire da sabato 3 ottobre, nella regione Lazio l’uso delle mascherine anti-Coronavirus sarà obbligatorio anche all’aperto. Lo hanno annunciato il governatore Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’ospedale Spallanzani di Roma. L’ordinanza, firmata in queste ore dal presidente della regione Lazio, esclude “i minori sotto i sei anni, chi ha incompatibilità con uso mascherine e chi svolge attività motoria”. La decisione era nell’aria già da qualche giorno ed è stata presa per tentare di contrastare il diffondersi dell’epidemia di Covid-19.

Da diverse settimane, infatti, il Lazio è una delle Regioni che registra più casi giornalieri: un trend che non sembra essere diminuito nelle ultime ore e che ha costretto il governatore Zingaretti a intervenire. “L’utilizzo obbligatorio delle mascherine all’aperto è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva e anche per lanciare un messaggio che dobbiamo seguire delle regole non per non vivere, ma per tornare a vivere in piena serenità e sicurezza”. Zingaretti, poi, ha escluso, almeno per il momento, provvedimenti che impongano chiusure anticipate di bar e locali.

Leggi anche: 1. Coronavirus in Italia, dal Natale allo smart working: ecco cosa ci aspetta nei prossimi 7 mesi / 2. Conte: “Proporremo la proroga dello stato d’emergenza fino a gennaio 2021” / 3. Coronavirus, isolati due super anticorpi in grado di bloccarlo: lo studio

4. Recovery Fund, Conte si affida a Merkel per mediare con Orban. Mes rinviato a dicembre / 5. Pregliasco a TPI: “Vaccinare contro l’influenza i bambini può ridurre la mortalità negli adulti” / 6. Coronavirus, in Italia si riduce la letalità, ma preoccupano i contagi al Sud: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Omicidio di Lecce, Antonio De Marco: “Daniele mi ha sfilato il passamontagna e mi ha riconosciuto” Secondo il genetista Gasparini "in Italia possibili 6 milioni di contagi" “Altri bambini contattati da J. Galindo": paura per il gioco social che avrebbe spinto l’11enne di Napoli a suicidarsi