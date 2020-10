Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 1 ottobre 2020.

È di 52.647 persone attualmente positive (+1.384), 35.918 morti (+24), 228.844 guariti (+1.140), per un totale di 317.409 casi (+2.548), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 52.647 pazienti attualmente positivi, 3.097 sono ricoverati con sintomi (+50), 291 sono in terapia intensiva (+11) e 49.259 sono invece in isolamento domiciliare (+1.323). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 118.236, contro i 105.564 di ieri e i 90.185 dell’altroieri.

Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è il Veneto (445), seguito da Campania (390), Lombardia (324), Lazio (265), Sicilia (156). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Oggi si registra un grande balzo dei nuovi contagi, oltre 2.500, mentre ieri erano stati 1.851 (ma con 13mila tamponi in meno). I nuovi contagi in un solo giorno non erano così tanti dal 24 aprile scorso. Salgono anche i morti: 24 contro i 19 di ieri, come le terapie intensive (oggi 11, ieri 9).

