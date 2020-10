Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 51.263 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 1 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Governo valuta proroga stato di emergenza – La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia è sostanzialmente stabile con le infezioni che ballano tra i 1600 e i 1900 casi giornalieri, anche a seconda dei tamponi effettuati quotidianamente. Tuttavia, al momento nessuna Regione registra 0 casi e la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Motivo per cui il governo sta valutando l’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio, un anno esatto dopo la prima misura decisa dall’esecutivo dopo i primi due casi di Covid-19 registrati in Italia. La proroga al momento scade al 15 ottobre, ma gli esperti del Cts avrebbero suggerito all’esecutivo di allungare i tempi, anche visto ciò che sta succedendo negli altri Paesi europei. Il governo, inoltre, starebbe tentando di capire come sensibilizzare gli italiani sulla app Immuni.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

D’Amato: “Nel Lazio dimezzata letalità” – “Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, nel periodo dal 16 giugno al 24 settembre si è triplicato il tasso dei testati, si è dimezzata la letalità per cento contagiati, passando da 10,2 a 5,9, e si è registrato un tasso di mortalità per 10mila abitanti che è dieci volte inferiore a quello della Lombardia e sette volte inferiore rispetto a quelli dell’Emilia-Romagna e della Liguria”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, fornendo i dati relativi all’epidemia delle ultime 24 ore.

Il bollettino della Protezione civile – È di 51.263 persone attualmente positive (+633), 35.894 morti (+19), 227.704 guariti (+1.198), per un totale di 314.861 casi (+1.851), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile mercoledì 30 settembre. Dei 51.263 pazienti attualmente positivi, 3.047 sono ricoverati con sintomi (-1), 280 sono in terapia intensiva (+9) e 47.936 sono invece in isolamento domiciliare (+625). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 105.564, contro i 90.185 di ieri e i 51.109 dell’altroieri. Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (287), seguita da Lazio (210), Lombardia (201), Sicilia e Piemonte (170), Veneto (155), Toscana (120) ed Emilia-Romagna (101). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. La situazione contagi continua a essere in crescita (ieri erano stati 1.648, ma con circa 15mila tamponi in meno). Continuano a salire anche i ricoverati in terapia intensiva (oggi +9, ieri +7). Qui il bollettino completo.

Napoli, tutti negativi i tamponi dopo la partita con il Genoa – È arrivato il tanto atteso esito dei tamponi effettuati sui calciatori del Napoli nella giornata di ieri, a due giorni dalla partita col Genoa (dopo la quale 14 tesserati rossoblu sono risultati infetti): nessun calciatore del Napoli è attualmente positivo al Coronavirus. Si tratta di una notizia molto importante per il proseguimento del campionato, visto che eventuali positività anche tra i partenopei avrebbero portato a un possibile stop del torneo. I calciatori del Napoli faranno un altro giro di tamponi prima della prossima partita, contro la Juventus.

Crimi: “Ho fatto il test, sono risultato negativo” – “Ho fatto il test per il Coronavirus tre giorni fa sui voli Linate-Roma, che prevedono test rapido in partenza. Sono risultato negativo e non ho avuto contatti con i due senatori positivi”. Lo dice il capo politico M5s Vito Crimi intervistato a Sky Tg24.

M5S, positivi i senatori Francesco Mollame e Marco Croatti. Senato lavora, valutazione dopo esito tamponi – All’esito dei tamponi ai quali si stanno sottoponendo alcuni senatori, Palazzo Madama valuterà se si dovranno prendere ulteriori misure precauzionali, dopo l’annullamento delle sedute delle commissioni di oggi seguite alla positività al Covid di due parlamentari del Movimento 5 stelle. Uno dei due senatori positivi al Covid-19 è Francesco Mollame, che su Facebook ringrazia “quanti hanno espresso i loro auguri, quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto dà forza, non fa sentire soli”. Poi confessa di non essere “mai stato così male, questo virus è proprio una gran brutta bestia. Ma ciò che non uccide fortifica…”. Ad annunciare sempre via social di essere risultato positivo è anche l’altro senatore M5s, Marco Croatti: “Il tampone che ho effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo. Per correttezza informo che giovedì ho preso parte all’assemblea dei senatori del Movimento 5 stelle, munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale nei confronti dei presenti. Da lunedì pomeriggio sono in quarantena in casa: invito di nuovo tutti voi che mi seguite ad avere massima cautela e a prendere i vari accorgimenti del caso, perché solo rispettando tutti insieme le indicazioni che ci vengono date potremo avere la meglio su questo virus” (qui la notizia completa).

Sileri: “Prorogare stato emergenza? Al momento no” – Il governo ha intenzione di prorogare lo stato di emergenza? “Al momento direi di no. È chiaro che valuteremo l’andamento, nei prossimi giorni, dei numeri dell’epidemia ma non credo avremo un incremento tale di casi” da dover prorogare lo stato di emergenza. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ad Agorà su Rai 3.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

