Francia: due premi Nobel propongono un lockdown dall’1 al 20 dicembre per salvare Natale e anziani

Un “lockdown dell’Avvento” per salvare il Natale. È la proposta di Esther Duflo e Abhijit Banerjee, premi Nobel per l’Economia, i quali, in un editoriale su Le Monde, affermano che la Francia dovrebbe applicare le misure restrittive dall’1 al 20 dicembre 2020 per ridurre il rischio di contagio e far sì che le famiglie possano trascorrere il Natale senza correre il pericolo di infettarsi l’uno con l’altro. Secondo i due economisti, questo lockdown avrebbe un impatto limitato sulle scuole e sarebbe meno dannoso dal punto di vista economico rispetto alla “cancellazione” del Natale. “Le persone potrebbero essere incoraggiate a fare i loro acquisti natalizi a novembre” hanno spiegato i due.

Secondo la coppia Duflo e Banerjee, che ha vinto il Nobel nel 2019 per il lavoro sulla riduzione della povertà, “un’opzione così chiara, uniforme e trasparente” – come si legge nell’editoriale pubblicato da Le Monde – ridurrebbe i pericoli di infezione per le persone più vulnerabili, compresi gli anziani. Con il blocco prefestivo si salverebbe il Natale, consentendo alle famiglie di riunirsi, e si limiterebbero allo stesso tempo i danni all’economia e alle scuole.

A tal proposito, in Francia un terzo dei cluster riguarda proprio gli istituti scolastici e le università, dove si contano 285 focolai, il 32% degli 899 registrati. Secondo l’ultimo bollettino settimanale della sanità pubblica francese, per la prima volta, il mondo della scuola precede quello delle aziende, dove sono 195 i focolai attivi, seguito dalle strutture sanitarie, con 97 cluster tenuti sotto osservazione.

Leggi anche: 1. Coronavirus, il 15% delle forme gravi dipende dalla genetica. Lo studio / 2. Coronavirus, l’Oms loda l’Italia in un video da brividi: “Ha ribaltato l’andamento dell’epidemia” / 3. Vaccino antinfluenzale, boom di richieste: corsa contro il tempo per produrre le dosi. “Ce la faremo ma serviva più programmazione”

4. Coronavirus, asintomatico il 20% dei contagiati: “Pericolosi, hanno la stessa carica virale degli altri” / 5. Seconda ondata Coronavirus, l’esperto: “Tra ottobre e novembre in Italia si registreranno 30mila casi a settimana” 6. Covid, un nuovo studio rivela: “Può provocare il Parkinson, rischia di essere la terza ondata dell’epidemia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Pescatori sequestrati in Libia: saranno processati da tribunale militare Scozia, riparte la caccia all’oro in tempi di Covid: cittadini setacciano fiumi in cerca di fortuna Dalla Libia all'Azerbaigian: la guerra per procura dei mercenari siriani di Erdogan