Un nuovo studio rivela: “Il Covid può provocare il Parkinson”

Il Covid può provocare il Parkinson: è quanto sostiene un nuovo studio condotto da un istituto australiano di neuroscienza e salute mentale e pubblicato sul Journal of Parkinson’s Disease. Guidati da Leah Beauchamp, i ricercatori del Florey, questo il nome dell’istituto australiano, hanno scoperto che chi contrae il Coronavirus può avere anche seri danni neurologici, tra cui anche una forte incidenza a sviluppare il morbo di Parkinson. Un pericolo che, secondo gli studiosi, può rappresentare la “terza ondata della pandemia”.

I ricercatori del Florey Institute, infatti, stimano che tre persone su quattro con il Covid-19 subiscono danni neurologici. Per questo motivo raccomandano la realizzazione di un protocollo di screening di massa volto a identificare i pazienti Covid-19 che rischiano di contrarre il Parkinson o che sono nelle fasi iniziali della malattia. Secondo gli studiosi, inoltre, lo screening dovrebbe includere test di olfatto e vista e scansioni cerebrali per verificare eventuali sintomi motori. Allo stato attuale, secondo quanto rivelato, sono in fase di sviluppo alcuni medicinali che, se somministrati tempestivamente, possono rallentare se non addirittura bloccare lo sviluppo della malattia.

