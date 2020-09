Figlio positivo al Coronavirus, genitori lo mandano a scuola lo stesso: intera classe in quarantena

In una scuola di Attleboro, a sud ovest di Boston, nel Massachussets, decine di alunni sono stati messi in quarantena dopo che uno studente è risultato positivo al Coronavirus: stando a quanto riportano i media statunitensi, i genitori hanno mandato il figlio a scuola nonostante sapessero che era stato contagiato. Un’infermiera ha raccontato che lo studente ha contratto il Covid-19 pochi giorni prima di essere mandato in classe lunedì. Anche il sindaco del paese avrebbe confermato che i genitori erano al corrente della situazione, ma che hanno deciso che il figlio attendesse comunque le lezioni. Ora circa 30 studenti dovranno monitorare i sintomi del Covid-19, in isolamento per due settimane.

“Non mi aspettavo casi il primo giorno di scuola. Sapevo che ne avremmo avuto alcuni, ma non mi aspettavo che sarebbero stati il primo giorno”, ha dichiarato il preside del liceo americano Bill Runey, aggiungendo di aver appreso martedì la notizia dello studente positivo al tampone. Ora la scuola superiore ha diviso gli studenti in due gruppi: uno che frequenta le lezioni di persona il lunedì e il giovedì, e un altro il martedì e il venerdì. Il governatore del Massachusetts Charlie Baker, secondo quanto riportano i media, ha auspicato “punizioni” per casi simili.

Leggi anche: 1. Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump: “Vaccino per tutti gli americani entro aprile” 2. Scuole senza prof: perché l’assegnazione delle cattedre è (anche quest’anno) in ritardo / 3. Il caso dei 30 migranti bloccati da dieci giorni su un “bus quarantena” a Udine / 4. La febbre si misura a scuola: il Tar boccia Azzolina e dà ragione al Piemonte

5. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 6. Il patriarca che accusò i gay di aver provocato la pandemia ora è positivo al Covid-19 / 7. Coronavirus, la cura con il plasma non funziona: “Stessa mortalità e progressione tra i malati”. Lo studio / 8. Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Francia, bimbo di 8 anni decide di cambiare sesso: “Pensava al suicidio, voleva morire, voleva essere Lilie” Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema e simbolo della lotta per i diritti delle donne Usa, sparatoria durante una festa a Rochester: almeno 2 morti e 16 feriti