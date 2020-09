Coronavirus, a Londra i No Mask manifestano contro il lockdown: scontri

Centinaia di persone sono scese in piazza a Londra per una manifestazione organizzata dai No Mask contro il lockdown e il nuovo divieto di assembramento imposto dal Governo come misura di contenimento del Coronavirus. Nelle ultime settimane, infatti, l’impennata di contagi nel Regno Unito ha costretto il premier Boris Johnson, che ha parlato di “seconda ondata” di Covid-19, a imporre nuove restrizioni. Scatenando la protesta di quella parte della popolazione che, come succede anche in altri Paesi, rinnega l’esistenza del Coronavirus e finisce per bollare ogni provvedimento dell’esecutivo come un attentato alla libertà individuale.

Così, sia a Trafalgar Square che accanto alla National Gallery, ci sono stati diversi cortei con slogan come “Resist and Act for Freedom” (Resisti e agisci per la libertà, ndr). Sono stati esposti decine di cartelli con le scritte “Adesso è tirannia” e “Libertà!”, mentre la polizia – giunta sul posto invitando tutti ad andare a casa, visto che stavano “mettendo a rischio se stessi e gli altri”, pena l’arresto – ha riferito di “sacche di ostilità e focolai di violenza contro gli ufficiali”. Durante la manifestazione dei No Mask a Londra, infatti, si sono verificati scontri tra gli agenti e i dimostranti. Addirittura, a Trafalgar Square i manifestanti hanno formato delle vere e proprie catene umane davanti agli agenti per impedire gli arresti, alimentando gli scontri.

Al momento, il Regno Unito è il Paese europeo con il più alto numero di vittime dovute al Coronavirus: 41.821. Dal momento che, come in tutta Europa, nelle ultime settimane si assiste anche in Gran Bretagna a un’impennata di contagi, nei giorni scorsi Johnson ha imposto il divieto di raduno in più di sei persone. Ogni assembramento composto da più di sei persone può essere punito persino con l’arresto.

