Il video dell’attivista no-mask che si aggira per il supermercato senza mascherina

In queste ore sta facendo il giro dei social il video di un’attivista no-mask che si aggira per un supermercato senza masscherina, invitando i clienti ad imitarla perché “un articolo della Costituzione vieta di uscire con il volto coperto” e perché i decreti imposti dal governo privano i cittadini della propria libertà. Clienti e commessi restano increduli davanti al comportamento della donna, che minaccia i dipendenti di mostrare immagini di loro che violano le norme anti-Covid qualora decidessero di chiamare i Carabinieri. “Chiami i Carabinieri e vedrà che succede la stessa cosa, perché non hanno il potere né di farmi la multa, né di mandarmi in caserma”, dice riferendosi a missioni simili già effettuate in altri supermercati.

“Io rispetto le distanze, non mi avvicino a nessuno, non ho la febbre”, afferma l’attivista. “Signora se lei vuole stare con la museruola, cioè un simbolo di sottomissione, lei è libera, io non ci sto!”, dice a una donna che la prega di indossare la mascherina. Il tutto rigorosamente filmato. Migliaia di persone hanno commentato il video sulle pagine dei negazionisti su cui è circolato, complimentandosi con la donna e invitando gli altri attivisti imitarla. “Bravissima, dobbiamo fare tutti così, altrimenti non se ne esce più”. “È anche con le piccole battaglie che si vincono le grandi guerre!”.

Leggi anche:

1. Conte: “Se perdiamo la sfida sul Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa” / 2. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 3. “Io minacciata sul tram a Milano dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina”: l’assurda storia di Valentina / 4. Coronavirus, a Roma la manifestazione dei negazionisti No Mask | DIRETTA

5. La propaganda di Toti dietro la foto dei bambini senza banchi di Genova / 6. Coronavirus, Israele richiude tutto: lockdown di 3 settimane / 7. Genova, scuola senza banchi: bambini seduti a terra. Il preside: “Ingenuità della maestra”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Sniffa cocaina in metro all’ora di punta: la foto shock scattata a Roma I fratelli Bianchi: "Willy è caduto e si è rialzato. Nessuno di noi l'ha colpito" Vannini, la Procura chiede 14 anni di carcere per la famiglia Ciontoli