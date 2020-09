Coronavirus, a Roma la manifestazione dei negazionisti No Mask | DIRETTA

Sono circa duemila le persone attese alla manifestazione dei “No Mask” contro la “dittatura sanitaria” che si tiene oggi, sabato 5 settembre, a Roma, alle ore 16 in piazza Bocca della Verità. La piazza è stata richiesta dal “Popolo delle Mamme“, che parla di un evento apartitico, ma dietro l’iniziativa c’è una costellazione di gruppi diversi: dai gilet arancioni agli antivaccinisti, dal movimento di estrema destra Forza Nuova ai negazionisti del Covid-19, critici del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio.

“Crescono le adesioni alla manifestazione del 5 settembre”, ha dichiarato Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova nei giorni scorsi. “Saremo migliaia, migliaia di italiani decisi a battersi per le libertà”. Tra i politici che hanno già confermato la loro presenza c’è il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi e del consigliere regionale del Lazio, ex M5s, da sempre vicino ai No Vax, Davide Barillari.

In uno degli ultimi post su uno dei gruppi più attivi di sostegno alla protesa ‘Italia Libera 5 settembre”, si legge: “Siamo contro il lockdown, le museruole/mascherine, i distanziamenti sociali. Siamo l’Italia che si ribella e lotta contro la vaccinazione di massa”. E ancora: “Siamo i genitori che non faranno vaccinare i propri figli. Siamo quelli contro le antenne 5G, contro gli interessi dell’OMS, Gates, Soros e poteri internazionali”. Possibile, dunque, la presenza di manifestanti senza mascherina e l’assenza di distanziamento sociale, violando così le disposizioni in maniera di prevenzione del contagio da Coronavirus.

No Mask a Roma: le critiche

Contro la manifestazione dei No Mask a Roma si è schierato il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha bollato come irresponsabile anche l’atteggiamento di chi parteciperà alla protesta “dove si riuniranno persone che ancora negano l’esistenza del Covid e legano tutto ciò che abbiamo vissuto a complotto internazionale”. “Il negazionismo sul Covid è un atteggiamento irresponsabile. Solo riconoscendo l’esistenza di un problema si gettano le basi per risolverlo”, ha detto.

“La negazione del Covid è uno schiaffo in faccia ai nostri operatori sanitari, medici, infermieri e di chi in questi mesi ha sacrificato la vita sul campo”, ha dichiarato l’assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’Amato.

“Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili”, ha scritto ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter. “Negare diffusione del Coronavirus è sfregio a migliaia di vittime e a chi ha lottato in prima linea negli ospedali. Per neofascisti che fomentano l’odio risposta migliore è nel grande senso di comunità della nostra città”.

