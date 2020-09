Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 950mila morti. Stati Uniti, India e Brasile sono i paesi più colpiti, mentre in Europa e in Italia si teme la seconda ondata (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 20 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,00 – Fauci: “Normalità non prima di Natale 2021” – “Ora facciamo i bravi ma il ritorno alla normalità non avverrà prima di Natale 2021, e solo in alcune aree del mondo, a livello globale ci vorranno quattro anni”. Lo ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, Anthony Fauci, capo della task force della Casa Bianca contro il Covid-19.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, altri 13.500 casi in 24 ore – La Francia ha registrato quasi 13.500 nuovi casi di Covid-19, un aumento giornaliero sopra i 13 mila per il secondo giorno consecutivo: 13.498 le infezioni accertate nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente erano state 13.215. Sono stati accertati inoltre altri 26 decessi legati alla malattia. Inoltre, 3.853 pazienti Covid sono stati ricoverati negli ultimi sette giorni – 227 in più rispetto alle cifre annunciate il giorno prima -, di cui 593 in terapia intensiva.

India, contagiati 30 deputati e un ministro: rischio chiusura anticipata Parlamento – Trenta deputati del Parlamento di New Delhi, in India, sono stati contagiati dal Coronavirus: l’Assemblea dunque dovrà probabilmente chiudere in anticipo la sessione autunnale, peraltro appena cominciata. Intanto, in quello che è il Paese che ha più casi al mondo dopo gli Usa, il numero di casi registrati è salito a 5,3 milioni. Il Parlamento indiano si è riunito per la prima volta in sei mesi lo scorso 14 settembre e avrebbe dovuto funzionare fino al primo ottobre, ma due funzionari hanno anticipato all’agenzia Reuters che la sua durata potrebbe essere ridotta di una settimana. Il Governo indiano ha anche ordinato test giornalieri per i giornalisti che, da sabato, entrano giornalmente in Parlamento per coprire la sessione. Tra i deputati contagiati c’è Nitin Gadkari, uno dei ministri nell’esecutivo del premier Narendra Modi.

Trump: “Vaccino per tutti gli americani entro aprile” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice di aspettarsi che il vaccino contro il Coronavirus sarà disponibile “per tutti gli americani” entro aprile e che che le prime dosi saranno distribuite subito dopo l’approvazione entro quest’anno. Trump parla di “storico progresso” e stima che almeno 100 milioni di dosi dovrebbero essere prodotte entro l’anno. “Saranno disponibili centinaia di milioni di dosi al mese, e riteniamo che ne avremo avute abbastanza per vaccinare ogni americano entro aprile”.

Austria, il cancelliere Kurz: “Entro prima metà 2021 vaccino in Europa” – “Secondo la prospettiva odierna, è prevedibile che nella prima metà del 2021 non solo verrà ricercato un vaccino, ma sarà anche approvato e utilizzato in Europa”. Lo ha detto oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz al termine di un incontro a Basilea con i Ceo di importanti aziende farmaceutiche. Nella riunione con i rappresentanti di Roche, Novartis e Lonza, il cancelliere Kurz si è detto soddisfatto dello stato della ricerca. Secondo il primo ministro austriaco, quando nel prossimo autunno e inverno ci sarà un numero crescente di casi, sarà necessario reagire con restrizioni e, quando i numeri riscenderanno, si potrà anche consentire un allenamento perché “bisognerà agire come una fisarmonica al fine di prevenire un secondo lockdown”.

