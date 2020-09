“In queste ore ho raccolto davvero molta paura e preoccupazione da parte dei cittadini e in particolare dalle persone più anziane sul rischio che il seggio possa diventare un focolaio Covid”. È quanto affermato da Stefano Caldoro (qui un suo profilo), candidato del centrodestra alle Elezioni Regionali in Campania parlando alla stampa a Napoli in piazza San Domenico Maggiore nell’ultimo giorno di campagna elettorale.

“È una preoccupazione molto forte. Ho tentato di rassicurarli, ma non posso che registrare un’irresponsabilità da parte del governo e della Regione che non dicono e non fanno nulla. Non c’e un piano, nessuno rassicura nessuno. Immaginate: finiamo dopo tutte queste attenzioni di creare nei seggi una preoccupazione di focolaio. Dobbiamo immediatamente chiedere, io chiedo, al governo e alla Regione che non hanno fatto nulla per rassicurare i cittadini, cosa succede nel seggio. C’e il controllo della temperatura? Il termoscanner? C’è la sanificazione del seggio? Ci dicono come dobbiamo garantire la sicurezza? Di questo non ci si preoccupa, ma bisogna andare a votare in sicurezza. Siamo preoccupati che i cittadini non vengano informati, rassicurati. Speriamo che immediatamente questa rassicurazione ci sia, serve un piano concreto”.

“Se poi ci mettiamo che la Campania è ancora la regione che ha più contagi, se la Regione non riesce a governare la situazione. intervenga il governo e dia una mano a una Regione che non è in grado di fare le cose”, conclude Caldoro.

