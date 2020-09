La deputata Sara Cunial cerca di baciare giornalista di Piazzapulita alla manifestazione No Mask | VIDEO

La deputata Sara Cunial (ex Movimento 5 Stelle poi espulsa) ha provato a baciare il giornalista di Piazzapulita (La7) Alessio Lasta durante una manifestazione dei No Mask a Padova. L’inviato del talk politico condotto da Corrado Formigli ha chiesto alla parlamentare le ragioni della sua presenza in una piazza insieme ai negazionisti del Covid senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. Anziché rispondere alle domande del giornalista Lasta, Sara Cunial ha tentato di abbracciarlo e di baciarlo. Il video integrale sarà trasmesso questa sera nella prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita.

++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un’inchiesta sui negazionisti del covid.

21.15, La7. pic.twitter.com/x4UYg1oNeE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) September 10, 2020

