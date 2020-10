Juventus-Napoli non si giocherà: la Asl vieta la partenza degli azzurri

La partita Juventus-Napoli che era prevista per domenica 4 ottobre non si giocherà. Non per un provvedimento del mondo del calcio, ma per una decisione della Asl di Napoli, che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’aereoporto per partire alla volta di Torino. La squadra allenata da Gennaro Gattuso, che ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria.

La Juventus, intanto, aveva annunciato in comunicato nel pomeriggio che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, “è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

***Notizia in aggiornamento

Leggi anche: 1. Garattini a TPI : “Il vaccino antinfluenzale può essere utile anche contro il Covid, ma non c’è per tutti” / 2. Covid, “Gli infetti sono 5. No, 8”. Corre la paura nelle chat WhatsApp dopo la notizia dei due senatori positivi / 3. Coronavirus, isolati due super anticorpi in grado di bloccarlo: lo studio

4. Recovery Fund, Conte si affida a Merkel per mediare con Orban. Mes rinviato a dicembre / 5. Pregliasco a TPI: “Vaccinare contro l’influenza i bambini può ridurre la mortalità negli adulti” / 6. Coronavirus, in Italia si riduce la letalità, ma preoccupano i contagi al Sud: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Roma Benevento streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Inter Milan streaming e diretta tv: dove vedere il derby live Spezia Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A