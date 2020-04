Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se i numeri migliorano sensibilmente. Nella giornata di ieri per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il numero dei guariti ha superato quello dei nuovi casi. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 106.848 le persone positive al Covid-19, 25.549 le vittime e 57.576 i guariti per un totale di 189.973 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, venerdì 24 aprile 2020:

Ore 07.00 – Mattarella chiama il sindaco di Bergamo – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente oggi il sindaco di Bergamo Giorgio Gori per essere aggiornato sull’evoluzione della pandemia in terra bergamasca. Si tratta della terza telefonata del Capo dello Stato al primo cittadino di Bergamo. Gori ha esternato a Mattarella tutta la sua preoccupazione per le difficoltà sociali ed economiche che nasceranno nei prossimi mesi. Il presidente della Repubblica ha espresso l’intenzione di visitare Bergamo appena sarà possibile.

Ore o6.00 – Renzi: “Siamo circondati da aspiranti sovranisti reali cialtroni” – “L’Europa ha fatto tutto quello che doveva fare. Dopodiché noi siamo circondati da due o tre aspiranti sovranisti, reali cialtroni, anti-Mes, che non si rendono conto che il Mes è semplicemente un prestito di 37 miliardi da investire sulla sanità a condizioni straordinariamente light. Sono ancora più convinto che il vero problema per noi non è l’Europa ma l’Italia, che deve avere regole più semplici”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Piazzapulita su La7. Renzi ha parlato anche della Fase 2 e del tema della scuola: “Questo paese non riparte solo con le fabbriche. Se impedisci ai ragazzi di tornare a scuola non ci sarà una vera fase 2. Io sono favorevole a fare in modo che si facciano sia gli esami di maturità che quelli di terza media”.

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Consiglio europeo: via libera al Recovery Fund – Al termine di una riunione durata circa 4 ore, il Consiglio europeo ha dato il via libera al Recovery Fund, un fondo da 1.000/1.500 miliardi di euro, garantito dagli Stati membri, che dovrebbe emettere titoli di Stato (denominati Recovery bond) e girare il ricavato ai paesi più in difficoltà. C’è, però, un importante nodo ancora da sciogliere. Bisogna decidere, in particolare, se, gli aiuti per i paesi in difficoltà saranno a fondo perduto (come chiedono, tra gli altri, Italia e Spagna) o se saranno prestiti (come vorrebbero ad esempio Germania e Olanda). Cos’è e come funziona il Recovery Fund

Conte: “Recovery Fund tappa importante nella storia Europea” – “Tutti i 27 Paesi europei hanno accettato di introdurre il Recovery Fund, uno strumento innovativo, che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti tra cui l’Italia e non solo l’Italia. Si tratta di una tappa importante nella storia dell’Europa”. Così il premier Giuseppe Conte ha commentato l’accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo sul Recovery Fund. (Qui il discorso completo di Conte)

Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino della Protezione Civile di ieri ha registrato per per la prima volta dall’inizio dell’epidemia un numero di guariti più alto rispetto a quello dei nuovi casi. Il bilancio di ieri: 106.848 persone attualmente positive (-851 rispetto al giorno precedente), 25.549 morti (+464) e 57.576 guariti (+3.033) per un totale di 189.973 casi (+2.646). Ci sono ancora 22.871 persone ricoverate in ospedale con sintomi (-934) e 2.267 (-117) ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ieri sono stati realizzati 66.658 tamponi a fronte dei 63.101 test effettuati il giorno precedente. Il bollettino della Protezione Civile.

Segrate, sindaco vuole fare test sierologici ai cittadini. Ma la Regione blocca tutto – “Nel nostro comune ci sono centinaia di persone che avrebbero diritto di sapere se hanno il Covid-19 ma non riescono a saperlo, perché sostanzialmente il tampone viene fatto solo quando arrivi in ospedale”. Paolo Micheli, sindaco di Segrate (Milano), ritiene che ancora oggi uno dei problemi principali nella gestione lombarda dell’emergenza Coronavirus sia la possibilità di ottenere un riscontro diagnostico per i casi sospetti di Covid-19. Intervistato da TPI, il sindaco lombardo racconta di essersi mosso in prima persona affinché i medici di base del suo comune potessero ottenere almeno la possibilità di utilizzare i test sierologici, “ma ho dovuto fermarmi – spiega – perché mi è stato comunicato che le case diagnostiche a cui ci eravamo rivolti non erano più disponibili. Le due case diagnostiche private con cui ero in relazione e stavo per partire con questo protocollo pochi giorni fa si sono tirate indietro, dicono che la Regione Lombardia le ha bloccate” (Qui tutti i dettagli).

Sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Abbandonati, nessuna strategia” – A due mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia la Regione Lombardia vine fortemente criticata per la gestione della pandemia: sindaci e medici lombardi attaccano l’operato delle autorità regionali, accusandole di essere stati abbandonati e non adeguatamente sostenuti nella loro lotta in prima fila contro il Covid-19. Contro le decisioni della giunta Fontana si schiera anche Legacoop Lombardia, associazione di categoria che denuncia la diffusione del contagio dalle aziende rimaste aperte durante il lockdown (Qui tutti i dettagli).

Coronavirus, code al Banco Pegni: immagini dell’Italia in crisi

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” / 2. All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi: il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza / 3. Noi poveri romani e meridionali invidiosi della Lombardia (di G. Gambino) / 4. Coronavirus, Fontana: “Rifarei tutto, è ora di ripartire”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, il virologo Pregliasco: “La barba troppo lunga ostacola la mascherina e potrebbe essere fonte di contagio” Don Gnocchi, il direttore generale Troisi positivo al Coronavirus Coronavirus, lo shopping nella Fase 2: “Negozi come showroom. Scegli i vestiti senza toccarli”