Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 aprile: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione della settimana scorsa di rimodulare le conferenze stampa, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 24 aprile.

È di 106.527 (-321) persone attualmente positive, 25.969 (+420) morti e 60.498 guariti (+2.922) per un totale di 192.994 casi (3.021), il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 106.527 attualmente positivi, 22.068 (-803) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.173 (-94) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 82.286 (+576) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua il decremento degli attuali positivi. Oggi, infatti, si registrano -321 attualmente positivi rispetto alla giornata di ieri, mentre ieri era stata raggiunta la cifra record di -851 rispetto alla giornata precedente. Stabile, purtroppo, il numero dei morti (oggi 420, ieri 464), mentre rimane fortunatamente alto il numero dei guariti. Oggi, infatti, si registrano 2.922 guariti in più rispetto a ieri, mentre ieri ne erano stati registrati 3.033. Continua anche il decremento degli ospedalizzati, un trend ormai consolidato da numerosi giorni. Oggi sono stati registrati -803 ricoverati in ospedale (ieri erano -934), mentre per quanto riguarda i ricoverati nei reparti di terapia intensiva i dati di oggi segnano un -94, mentre ieri era di -117. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, oggi sono stati effettuati 62.447 test a fronte dei 66.658 tamponi realizzati ieri e dei 63.101 dell’altro ieri.

Leggi anche: 1. La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” / 2. All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi: il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza / 3. Noi poveri romani e meridionali invidiosi della Lombardia (di G. Gambino) / 4. Coronavirus, Fontana: “Rifarei tutto, è ora di ripartire”

