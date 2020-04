Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono finora oltre 2,6 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo. Originatasi in Cina e poi diffusasi in tutti i continenti, la pandemia ha ora il suo epicentro negli Stati Uniti e in Europa. I decessi attribuiti al Covid-19 sono quasi 190mila. L’Italia è il secondo Paese per numero di vittime dietro agli Usa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 24 aprile 2020.

Ore 06.30 – Trump: “Vaccino molto vicino” – “Il vaccino è molto vicino”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante la conferenza stampa sul coronavirus alla Casa Bianca, precisando tuttavia che “non sono vicini i test” sul vaccino.

Ore 06.00 – Ok Camera Usa a nuovo piano di aiuti da 484 miliardi – Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa al nuovo piano di aiuti da 484 miliardi per contrastare l’impatto economico del coronavirus. Il presidente Donald Trump dovrebbe firmare la misura, già approvata dal Senato e destinata soprattutto alle piccole imprese, tra oggi e domani.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Consiglio europeo: via libera al Recovery Fund – Al termine di una riunione durata circa 4 ore, il Consiglio europeo ha dato il via libera al Recovery Fund, un fondo da 1.000/1.500 miliardi di euro, garantito dagli Stati membri, che dovrebbe emettere titoli di Stato (denominati Recovery bond) e girare il ricavato ai paesi più in difficoltà. C’è, però, un importante nodo ancora da sciogliere. Bisogna decidere, in particolare, se, gli aiuti per i paesi in difficoltà saranno a fondo perduto (come chiedono, tra gli altri, Italia e Spagna) o se saranno prestiti (come vorrebbero ad esempio Germania e Olanda). Cos’è e come funziona il Recovery Fund

L’Onu: “In Africa si rischia catastrofe da 3 milioni di morti” – La Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite ha lanciato l’allarme sul possibile impatto del Coronavirus nel continente africano. In un rapporto si ipotizza che il Covid-19 in Africa potrebbe provocare fino a 3 milioni di morti, mentre gli effetti sarebbero devastanti anche per l’economia con 27 milioni di persone potrebbero cadere nella povertà estrema.

L’Oms: “In Europa quasi metà dei morti nelle Rsa” – “In Europa, quasi la metà delle persone che sono morte con il Covid-19 erano residenti in strutture di cura”. Lo ha detto il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità per l’Europa, Hans Kluge. “Si tratta di una tragedia umana inimmaginabile”, ha commentato Kluge.

Trump: “Firmato l’ordine sul blocco dell’immigrazione negli Usa” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver firmato l’ordine esecutivo sulla sospensione dell’immigrazione negli Usa a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ordine esecutivo prevede la sospensione per almeno 60 giorni dei permessi di residenza permanenti per stranieri negli Stati Uniti, le carte verdi.

