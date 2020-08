Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre si avvicina sempre di più la scadenza della riapertura delle scuole, preoccupa l’aumento dei contagi di Coronavirus in Italia: l’ultimo bollettino conta 1.071 nuovi positivi, 3 morti e 243 guariti. Il Lazio, con 215 nuovi infetti, registra il record da inizio pandemia. L’epicentro del Covid-19 nel mondo resta peraltro tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 23 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Verso intesa Lazio-Sardegna sui tamponi ai viaggiatori – La Regione Lazio e la Regione Sardegna sono in contatto per trovare una soluzione sulla reciprocità dei tamponi per chi arriva e parte da e per la Sardegna, con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Oggi, a quanto si apprende, il ministro ha sentito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e quello della Sardegna, Christian Solinas.

Ore 01,00 – A Bergamo zero nuovi casi, non accadeva da febbraio – Per la prima volta dopo sei mesi a Bergamo e in provincia nelle ultime 24 ore non si registrati nuovi positivi al Covid. In Lombardia sono stati eseguiti quasi 13 mila tamponi, non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+103), diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-3). A fronte di un numero molto alto di tamponi si registrano 185 positivi. Al di là dell’aspetto sanitario, è un passo importante per una realtà tra le più colpite dalla pandemia in Italia. Le immagini dei camion militari carichi di feretri che venivano portati via dalla città perché non c’era più spazio nei cimiteri e nei crematori hanno fatto il giuro del mondo e così le 10 pagine di necrologi che a metà marzo erano comparse sul giornale locale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Crisanti: “Servono 300mila tamponi al giorno” – “La sfida è creare sistema di sorveglianza attiva capillare e omogenea su tutto il territorio, che ci permetta di tornare a lavorare, a votare, ad andare a scuola. Per questo dobbiamo portare la nostra capacità giornaliera di effettuare tamponi dai 70 mila attuali a circa 250-300 mila tamponi al giorno”. Lo dice il direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, in un’intervista al Fatto Quotidiano. Per il virologo “serve un piano nazionale di sorveglianza per quadruplicare la nostra capacità di effettuare tamponi”. “Questa attività strategica per il nostro Paese non può essere lasciata in balìa delle diverse impostazioni delle Regioni”, ha aggiunto.

Toti e Bonaccini frenano De Luca: “No blocchi tra regioni” – I governatori di Liguria ed Emilia-Romagna non condividono la linea dura del collega della Campania De Luca, che ha ipotizzato una nuova limitazione della mobilità infraregionale. “Non ritengo vi sia una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure”, osserva Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. “Si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Insomma in questo momento mi pare di no”, dice invece Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna.

Lazio, record di contagi giornalieri: 215 – Nelle ultime 24 ore in Lazio sono stati registrati 215 nuovi casi di positività al Coronavirus: si tratta del record di contagi giornalieri in regione dall’inizio della pandemia. Non si segnala nessun decesso, mentre la maggior parte dei nuovi casi – il 61 per cento – riguarda persone rientrate in Lazio dall’estero e da altre aree dell’Italia (97 contagi di rientro dalla Sardegna). Il precedente record regionale era di 208 contagi in un giorno ed era stato toccato il 28 marzo, circa cinque mesi fa. La notizia completa.

Iss: Italia in “progressivo peggioramento” – L’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione “con tendenza ad un progressivo peggioramento”. Lo sottolinea il bollettino settimanale sull’evoluzione dell’epidemia pubblicato dall’Iss. Nelle due ultime settimane si rileva “la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti. Questo aumenta lo stress sui dipartimenti di prevenzione, incaricati di tracciare tutti i casi e i contatti”. A partire dalla metà di giugno, si legge nel report, “è aumentato il numero di nuovi casi di infezione da virus SARS-CoV-2 importati da uno stato estero, ma la maggior parte delle nuove infezioni è stata contratta localmente. In particolare, nel periodo 3-16 agosto 2020 sono stati segnalati 779 casi di infezione da virus SARS-CoV-2 in cittadini italiani di ritorno da un viaggio all’estero, che rappresentano solo il 27,2% del totale”.

Il bollettino della Protezione civile – È di 17.503 persone attualmente positive (+825), 35.430 morti (+3), 205.203 guariti (+243), per un totale di 258.136 casi (+1.071), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 17.503 attualmente positivi, 924 (+5) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 64 (-5) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 16.515 si trovano in isolamento domiciliare (+825). I tamponi effettuati oggi sono stati 77.674 (ieri erano stati 71.996): si tratta del secondo dato più alto da inizio pandemia (solo il 17 giugno scorso sono stati fatti più test, 77.701). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è dell’1,37 per cento, in sensibile aumento rispetto alle scorse settimane. Per quanto riguarda le singole Regioni, il maggior numero di nuovi contagi sono stati registrati nel Lazio (215), seguito da Lombardia (185) e Veneto (160). Poi Emilia-Romagna (80), Campania (61), Toscana (53), Sicilia (48, di cui 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo nei giorni scorsi), Sardegna (44) e Piemonte (41). Solo la Valle d’Aosta registra zero nuovi casi. I morti, invece, sono stati 2 in Veneto e 1 in Piemonte. Il bollettino della Protezione civile.

