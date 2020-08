Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 22 agosto 2020.

È di 17.503 persone attualmente positive (+825), 35.430 morti (+3), 205.203 guariti (+243), per un totale di 258.136 casi (+1.071), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 17.503 attualmente positivi, 924 (+5) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 64 (-5) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 16.515 si trovano in isolamento domiciliare (+825). I tamponi effettuati oggi sono stati 77.674 (ieri erano stati 71.996): si tratta del secondo dato più alto da inizio pandemia (solo il 17 giugno scorso sono stati fatti più test, 77.701). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è dell’1,37 per cento, in sensibile aumento rispetto alle scorse settimane. Per quanto riguarda le singole Regioni, il maggior numero di nuovi contagi sono stati registrati nel Lazio (215), seguito da Lombardia (185) e Veneto (160). Poi Emilia-Romagna (80), Campania (61), Toscana (53), Sicilia (48, di cui 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo nei giorni scorsi), Sardegna (44) e Piemonte (41). Solo la Valle d’Aosta registra zero nuovi casi. I morti, invece, sono stati 2 in Veneto e 1 in Piemonte.

