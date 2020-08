Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre non accennano a placarsi le polemiche sulla riapertura delle scuole, preoccupa l’aumento dei contagi di Coronavirus registrato da qualche settimana: l’ultimo bollettino conta 947 nuovi positivi, 9 morti e 274 guariti. L’epicentro della pandemia nel mondo resta peraltro tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 22 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,30 – Crisanti: “Servono 300mila tamponi al giorno” – “La sfida è creare sistema di sorveglianza attiva capillare e omogenea su tutto il territorio, che ci permetta di tornare a lavorare, a votare, ad andare a scuola. Per questo dobbiamo portare la nostra capacità giornaliera di effettuare tamponi dai 70 mila attuali a circa 250-300 mila tamponi al giorno”. Lo dice il direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, in un’intervista al Fatto Quotidiano. Per il virologo “serve un piano nazionale di sorveglianza per quadruplicare la nostra capacità di effettuare tamponi”. “Questa attività strategica per il nostro Paese non può essere lasciata in balìa delle diverse impostazioni delle Regioni”, ha aggiunto.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino segna un pesante rialzo dei casi – Il bollettino aggiornato al 21 agosto segna 16.578 persone attualmente positive (+664 rispetto al giorno precedente), 35.427 morti (+9), 204.960 guariti (+274), per un totale di 257.065 casi (+947). Dei 16.578 attualmente positivi, 919 (+36) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 69 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 15.690 si trovano in isolamento domiciliare. Qui il bollettino completo del 21 agosto.

Fondazione Gimbe: “Preoccupati per la risalita dei contagi” – Nell’ultimo mese in Italia i contagi da Coronavirus sono aumentati del 141 per cento. Il calcolo è stato fatto dalla Fondazione Gimbe, che per bocca del suo presidente, Nino Cartabellotta, avverte: “La risalita nella curva dei contagi desta non poche preoccupazioni sia perché l’incremento inizia a riflettersi progressivamente sull’aumento delle ospedalizzazioni, sia perché solo negli ultimi due giorni, peraltro non inclusi nella nostra analisi settimanale, sono stati riportati quasi 1.500 nuovi casi”. La notizia completa.

Le linee guida per la scuola – Sono state pubblicate le linee guida sulla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Tra le indicazioni previste c’è quella di rilevare quotidianamente la temperatura degli studenti. In caso di alunno positivo si valuta la messa in quarantena dell’intera classe. La notizia completa.

De Luca: “Pronto a chiudere nuovamente la Campania” – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è detto pronto a chiudere nuovamente la regione. “A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità infraregionale – ha affermato durante una diretta sul suo profilo Facebook. – Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia“. La notizia completa

Costa Smeralda, 6 positivi al Billionaire di Flavio Briatore – Sono risultati positivi al Coronavirus sei dipendenti del Billionaire di Flavio Briatore. Al momento tutti i lavoratori del famoso locale in Costa Smeralda sono in attesa delle indicazioni dall’unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna dopo le direttive del direttore Roberto Pretto, che ha subito allertato camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza. La notizia completa.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi / 2. Scuola, pubblicate le linee guida dell’ISS: in caso di alunno positivo “si valuta” la quarantena per la classe / 3. Fontana: “Il Covid? Con l’autonomia la Lombardia avrebbe evitato molti errori” / 4. Sardegna, mentre i contagi aumentano Solinas fa lo scaricabarile col governo (di Giulio Cavalli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Come cambia la scuola con le linee guida dell'Iss: in caso di alunno positivo si valuta la quarantena per l'intera classe Cosenza, incinta al sesto mese muore in ospedale insieme al piccolo Coronavirus, il bollettino: 947 nuovi casi e 9 morti