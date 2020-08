Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 21 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 21 agosto 2020.

È di 16.578 (+664) persone attualmente positive, 35.427 (+9) morti, 204.960 (+274) guariti, per un totale di 257.065 (947) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 16.578 attualmente postivi, 919 (+36) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 69 (+1) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 15.690 si trovano in isolamento domiciliare.

Sale ancora verso l’alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 oggi contro i 6 di ieri. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale così a 35.427. I guariti sono 274 (ieri 180) per un totale di 204.960. E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 664 in più oggi (ieri 654), per un totale che sale a 16.678. Come crescono i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 36 in più, 919 in tutto, mentre le terapie intensive aggiungono una unità, passando da 68 a 69. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.690. Infine, in calo ma sempre su numeri alti il numero di tamponi effettuati, 71.996 oggi (ieri 77.442, uno dei dati più alti di sempre).

La situazione nel Lazio parla di 137 nuovi casi, con un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro, e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna, ha specificato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: gli altri casi di importazione vengono 4 dalla Grecia, 3 dall’Emilia Romagna, 3 dalla Bulgaria, dalla Spagna e dalla Sicilia, 2 da Malta e Romania, 1 da Croazia e Argentario.

In Lombardia i nuovi casi positivi sono 174 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. In terapia intensiva: 17 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-6). Il totale complessivo dei decessi è di 16.852 (+6). I tamponi effettuati: 10.703, totale complessivo: 1.456.936.

