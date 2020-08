Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre non accennano a placarsi le polemiche sulla riapertura delle scuole e su cosa fare in caso di nuovi contagi in aula, a preoccupare l’Italia è anche l’ultimo bollettino della Protezione civile, il peggiore – in quanto a numero di nuovi infetti – dal 16 maggio scorso: 845 nuovi positivi, 6 morti e 180 guariti. L’epicentro del Covid-19 nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 21 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,15 – Scuola, Azzolina: “In caso di contagio possibile quarantena per tutta la classe” – “Ancora non abbiamo un documento ufficiale che ci dica esattamente che si fa se c’è un caso di Covid in classe: verrà pubblicato ad ore, è in via di confezionamento finale”. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ospite ieri sera del programma tv In Onda, su La7. Il documento contenente le linee guida sulle scuole è elaborato da ministero della Salute, ministero dell’Istruzione, Inail e Iss – sottolinea Azzolina – e “non bisogna fare confusione con il Comitato tecnico-scientifico”. “Se un alunno risulta positivo al Coronavirus potrebbe anche andare in quarantena la classe: è una cosa che stiamo valutando in queste ore”, spiega la ministra. Quanto ai possibili conseguenti problemi per le famiglie, “ci sono categorie di lavoro differenti e il governo ha il dovere di pensare a ciascuna di esse”, aggiunge Azzolina. Una precisazione, però: “Non sono ministro dell’Economia o della Famiglia”. E ancora: “Se una classe andasse in quarantena, la didattica a distanza si farebbe per tutte le scuole. Il protocollo si applicherà a tutte le scuole”.

Scuola, non c’è accordo sulle linee guida, Boccia: “Decide il governo” – “Il Cts fa il proprio lavoro, le linee guida vengono messe sul tavolo del ministro della Salute e ci sono delle mediazioni coi ministri competenti. Finché non c’è un accordo non ci sono le linee guida. La decisione definitiva la prende il governo nella sua interezza”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Il Comitato tecnico-scientifico ha elaborato un piano che prevede, in caso di positività di un alunno, la messa in quarantena dell’intera classe, ma nel governo c’è chi spinge per un alleggerimento della misura.

Ricciardi: “Se i contagi aumentano ancora elezioni a rischio” – “Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono messe a rischio” sia la riapertura delle scuole il 14 settembre sia le votazioni fissate per il 20 e 21 settembre. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad Agorà su Rai 3. “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata – ha spiegato – da noi si è rialzata poco ma in altri Paesi, come la Spagna e la Croazia, si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì”. “E a maggior ragione – ha proseguito – si potrà votare se tutte le fasce di età, specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificano positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potrà riprendere la scuola il 14 settembre e sicuramente si potrà andare a votare. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta – ha sottolineato – ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi in cui queste attività sono messe a rischio, ma speriamo di no”.

Il bollettino della Protezione civile del 20 agosto – È di 16.014 (+654) persone attualmente positive, 35.418 (+6) morti, 204.686 (+180) guariti, per un totale di 256.118 (+845) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino del ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Preoccupa particolarmente il dato dei nuovi contagi, tornati ai livelli del 16 maggio scorso (875), quando però l’Italia era ancora in lockdown. Quasi la metà dei nuovi casi, comunica il ministero, riguarda le attività di screening sulle persone che rientrano da viaggi all’estero. Le regioni che hanno registrato più nuovi contagi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana 59, Emilia Romagna (52). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 77.442 tamponi a fronte dei 71.095 test effettuati nella giornata di ieri. Si tratta di un numero di test molto alto, addirittura il secondo più alto da inizio pandemia: soltanto il 17 giugno è stato fatto meglio, con 77.701 tamponi effettuati. Qui il bollettino.

Iss: “Età media dei nuovi contagiati è di 30 anni – Il report settimanale dell’Iss sull’andamento del Coronavirus in Italia afferma che l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata dai 35 anni di una settimana fa ai 30 anni. Un dato preoccupante, che fa il paio con un bollettino odierno che si è dimostrato – per quanto riguarda i nuovi casi – il peggiore dallo scorso 16 maggio. Inoltre, spiega ancora l’Iss, il 30 per cento dei nuovi infetti è “importato” dall’estero. Leggi la notizia completa.

