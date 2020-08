Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 22,5 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi poco meno di 790mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile, mentre l’Italia è il 17esimo paese più colpito (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 21 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,20 – In America Latina superati i 250mila morti – L’America Latina e i Caraibi – l’area mondiale più colpita dalla pandemia da Covid-19 – hanno superato la soglia dei 250mila decessi complessivi: è il calcolo elaborato dall’agenzia di stampa Afp. Nella regione vivono 620 milioni di abitanti e i casi registrati sono finora 6,4 milioni, con 250.969 decessi. Brasile, Perù e Messico sono i paesi più colpiti. Il Brasile è il secondo paese per casi e morti nel mondo, dopo gli Stati Uniti: 3,5 milioni di casi confermati di cui 45.323 nelle ultime 24 ore, e 112.304 decessi.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Germania, record di casi da aprile – La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch portano il numero totale di casi dall’inizio della pandemia a 228.621, confermando ulteriormente la crescita dell’epidemia osservata nel Paese nelle ultime settimane.

Macron: “Non possiamo chiudere tutto il Paese” – In Francia la diffusione del Coronavirus accelera, ma il presidente Emmanuel Macron esclude la possibilità di un nuovo confinamento generalizzato per evitare “danni collaterali considerevoli”. In un’intervista al settimanale Paris-Match, Macron afferma: “Vogliamo evitare di essere superati dagli eventi. Abbiamo strategie molto localizzate, come in Mayenne, e potremmo arrivare ad un confinamento mirato da imporre se la situazione dovesse richiederlo. Non possiamo fermare un intero Paese poiché i danni collaterali di un nuovo confinamento sono considerevoli”.

Oms: “Apertura scuole solo dove il rischio è basso” – L’Oms Europa convocherà un incontro virtuale per i suoi 53 Stati membri sulla riapertura delle scuole, per discutere “azioni concrete per garantire che i bambini ricevano un’educazione adeguata in ambienti sicuri”. Lo ha detto nel briefing di oggi il direttore Oms per l’Europa, Hans Kluge. “Tali opzioni potrebbero includere una maggiore igiene e una maggiore distanza fisica negli ambienti scolastici per tutti, e l’introduzione di misure mirate in modo rapido ed efficace per adattarsi alle circostanze locali”. E ancora: “Aprire scuole dove i livelli di virus sono bassi; adeguare gli orari scolastici e limitare il numero di alunni dove i casi sono più diffusi; e prendere in considerazione la possibilità di tenere temporaneamente chiuse le scuole nelle aree in cui la trasmissione nella comunità è elevata”.

Francia, nuovo picco: oltre 4.700 nuovi casi – Nuovo picco in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.700 nuovi casi di Coronavirus, un migliaio in più rispetto a ieri. Lo hanno riferito le autorità sanitarie.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Ricciardi: “Elezioni e riapertura scuole a rischio se aumentano contagi” / 2. Sardegna, mentre i contagi aumentano Solinas fa lo scaricabarile col governo (in stile Fontana) / 3. Coronavirus, caos sulla riapertura delle scuole a settembre. Dall’uso delle mascherine alle linee guida in caso di contagio: tutti i nodi ancora da sciogliere

4. Coronavirus, 17enne bergamasco ricoverato in terapia intensiva dopo una festa a Ferragosto / 5. Roccella Jonica, il sindaco a TPI: “Ho accolto quei migranti ma non sono il nuovo Mimmo Lucano” / 6. Papa Francesco: “Il vaccino anti Covid deve essere per tutti, non solo per i ricchi. Aiuti pubblici a industrie che si occupano degli ultimi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, la “profezia” di Bill Gates: “Ci saranno ancora milioni di morti” Dipendente muore di infarto: il corpo viene nascosto dagli ombrelli per non chiudere il supermercato Usa, la campagna elettorale è iniziata. Biden: “Liberiamo l’America da Trump”