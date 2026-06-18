L’ennesimo sopruso da parte dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi si sarebbe consumato a Petza’el, in Cisgiordania, nella Valle del Giordano. Qui, come racconta il quotidiano israeliano Haaretz, gruppi di coloni israeliani avrebbero deviato l’acqua da sorgenti e infrastrutture idriche utilizzate dalle comunità palestinesi per realizzare un’attrazione turistica all’interno di alcune antiche rovine romane. Il tutto sarebbe avvenuto con il sostegno e l’approvazione di alcuni membri del governo di Tel Aviv tra cui Amichai Eliyahu, ministro del Patrimonio nell’esecutivo guidato dal premier Benjamin Netanyahu.

La vicenda risale a circa due settimane fa quando i coloni, come raccontato da uno degli agricoltori palestinesi della zona, avrebbero distrutto una conduttura per deviare il flusso: “E ora non abbiamo più acqua. Se riparassimo la conduttura i coloni la ri-distruggerebbero il giorno dopo. Sono pericolosi”. Definita “un’iniziativa ambientalista e ricreativa”, l’acqua è servita a riempire una pozza, trasformandola in una vera e propria piscina, rinominata come “La piscina di Erode”. Qui sono state issate bandiere israeliane e si tengono preghiere di massa in quella che è diventata una vera e propria attrazione turistica a discapito dei palestinesi che ora devono affrontare razionamenti, aggravando una situazione già critica di scarsità d’acqua.