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Cisgiordania, coloni israeliani rubano l’acqua dei palestinesi e trasformano un’area archeologica in una piscina

Immagine di copertina
Credit: AGF

È quanto sarebbe avvenuto, secondo il quotidiano "Haaretz", a Petza’el, nella Valle del Giordano

di Niccolò Di Francesco
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L’ennesimo sopruso da parte dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi si sarebbe consumato a Petza’el, in Cisgiordania, nella Valle del Giordano. Qui, come racconta il quotidiano israeliano Haaretz, gruppi di coloni israeliani avrebbero deviato l’acqua da sorgenti e infrastrutture idriche utilizzate dalle comunità palestinesi per realizzare un’attrazione turistica all’interno di alcune antiche rovine romane. Il tutto sarebbe avvenuto con il sostegno e l’approvazione di alcuni membri del governo di Tel Aviv tra cui Amichai Eliyahu, ministro del Patrimonio nell’esecutivo guidato dal premier Benjamin Netanyahu.

La vicenda risale a circa due settimane fa quando i coloni, come raccontato da uno degli agricoltori palestinesi della zona, avrebbero distrutto una conduttura per deviare il flusso: “E ora non abbiamo più acqua. Se riparassimo la conduttura i coloni la ri-distruggerebbero il giorno dopo. Sono pericolosi”. Definita “un’iniziativa ambientalista e ricreativa”, l’acqua è servita a riempire una pozza, trasformandola in una vera e propria piscina, rinominata come “La piscina di Erode”. Qui sono state issate bandiere israeliane e si tengono preghiere di massa in quella che è diventata una vera e propria attrazione turistica a discapito dei palestinesi che ora devono affrontare razionamenti, aggravando una situazione  già critica di scarsità d’acqua.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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