Coronavirus, 17enne bergamasco ricoverato in terapia intensiva dopo una festa a Ferragosto

Coronavirus, 17enne ricoverato in terapia intensiva

Un ragazzo di 17 anni lotta in terapia intensiva al Policlinico di Milano con le condizioni giudicate preoccupanti perché positivo al Coronavirus. Il giovane, originario di Albano Sant’Alessandro (Bergamo), era stato ricoverato al pronto soccorso del Bolognini di Seriate martedì 18 agosto accusando febbre e sintomi gastrointestinali. Ricoverato si è aggravato tanto da essere trasferito in Rianimazione. Il 17enne non ha altre patologie, né avrebbe problemi di salute congeniti. Ats ha individuato 23 contatti che il ragazzo ha avuto negli ultimi giorni e oltre i familiari ci sono amici e i partecipanti di una festa di Ferragosto in piscina a cui aveva preso parte il giovane.

