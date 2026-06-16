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Social vietati ai minori di 16 anni e “coprifuoco digitale” dalle 20.30 per gli under 18: la stretta del Regno Unito

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Credit: AGF

"I social rendono i ragazzi infelici" ha dichiarato il primo ministro britannico Starmer annunciando l'introduzione della legge

di Niccolò Di Francesco
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Il Regno Unito vieta i social media ai minori di 16 anni: lo ha annunciato il primo ministro britannico, Keir Starmer, il cui obiettivo è quello di presentare il provvedimento in Parlamento entro Natale per far entrare in vigore i divieti a partire dalla prossima primavera. A essere vietate saranno tutte le piattaforme, da Instagram a TikTok, da Facebook a Youtube sino a X: solo Whatsapp sarà escluso. “È la scelta giusta” ha dichiarato il premier aggiungendo di non essere disposto “a fare compromessi sulla sicurezza e la felicità dei nostri ragazzi”. Secondo Starmer, infatti, i “social rendono i ragazzi infelici”.

Il provvedimento sarà simile a quello introdotto in Australia, il primo Paese al mondo ad adottare una misura di questo tipo. Ma Londra si spinge oltre: oltre al divieto per gli under 16, infatti, si sta considerando l’idea di introdurre un “coprifuoco digitale” a partire dalle ore 20.30 per i minori di 18 anni. Una misura per evitare che gli adolescenti passino la notte incollati agli schermi. L’applicazione delle norme dovrà essere verificata dalle aziende tecnologiche: le big tech, infatti, dovranno attuare stringenti sistemi di verifica dell’età, basati su carte  d’identità digitali, carte di credito e anche screening facciali con le aziende inadempienti che rischiano multe per decine di milioni.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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