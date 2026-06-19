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Nuovo attacco di Trump a Meloni: “Mi ha implorato di fare foto con lei, mi ha fatto pena”. La premier: “Dichiarazioni totalmente inventate”

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Credit: AGF

Il presidente statunitense attacca la premier italiana in un'intervista telefonica a La7

di Niccolò Di Francesco
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Il presidente statunitense Donald Trump attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In un’intervista telefonica andata in onda in esclusiva a L’aria che tira, programma d’approfondimento mattutino di La7, il presidente statunitense, riferendosi alla presidente del Consiglio, ha dichiarato: “Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena”. Alla domanda su che cosa si fossero detti i due, Trump ha risposto: “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle! Non so cosa dirle! Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!”.

Le parole del presidente Usa arrivano dopo il G7 di Evian durante il quale la premier italiana aveva fatto intendere che il rapporto tra i due si fosse ricucito dopo i pesanti attacchi dello statunitense: “Ho trovato il rapporto immutato – aveva dichiarato Meloni – Non ci sono state recriminazioni, né abbiamo parlato di quanto successo: abbiamo un carattere abbastanza forte, entrambi difendiamo con determinazione l’interesse nazionale, non c’è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d’accordo. Siamo ripartiti su quello che si può fare nei prossimi mesi”.

La replica di Meloni: “Dichiarazioni inventate”
Non è tardata ad arrivare la replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in un video pubblicato sui social ha dichiarato: “Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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