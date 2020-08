Coronavirus, caso sospetto su traghetto Barcellona-Genova: 400 persone bloccate a bordo per ore

Coronavirus, caso sospetto su traghetto Barcellona-Genova: 400 a bordo

C’è un caso sospetto di Coronavirus a bordo del traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci proveniente da Barcellona e attraccato questa mattina nel porto di Genova: a bordo si trovano in totale 468 passeggeri, costretti a rimanere sull’imbarcazione per oltre cinque ore, fino a quando non è arrivato il via libera allo sbarco. In quel lasso di tempo, mentre la compagnia si impegnava a offrire acqua e prodotti da bar alle persone a bordo, un passeggero è stato preso in carico dal personale degli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera per essere sottoposto a un tampone, il cui esito è ancora sconosciuto.

Come è ben risaputo, nelle ultime settimane in Spagna si è assistito a un repentino aumento dei nuovi contagi da Coronavirus. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, del 12 agosto, ha incluso la penisola iberica tra i paesi per cui è obbligatorio presentare un test molecolare o antigenico negativo fatto con tampone nelle ultime 72 ore o l’obbligo di farlo all’arrivo in Italia.

