Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 23 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi quasi 800mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile, mentre l’Italia è attualmente il 17esimo paese più colpito (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 22 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 10,00 – Russia, 4.921 contagi in 24 ore – Sono 4.921 i nuovi contagi da Coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie russe, precisando che le vittime sono 121 e 6.147 i ricoveri in ospedale. Il numero complessivo dei contagi in Russia dall’inizio della pandemia sono 951.897. Le vittime sono 16.310, mentre sono 767.477 le persone dimesse dagli ospedali.

Ore 7,40 – Brasile: superata quota 113mila morti – Nelle ultime 24 ore in Brasile si sono registrati 1.054 decessi per Covid-19. Il computo totale delle vittime ha raggiunto quota 113.358. Complessivamente in Brasile si sono registrati 3,53 milioni di contagi. Lo rende noto il ministero della Salute brasiliano.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: “Speriamo di sconfiggere pandemia in 2 anni, nessuna garanzia sul vaccino” – L’auspicio del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è di “fermare la pandemia in due anni”. “Nella nostra situazione attuale con più tecnologia, ovviamente con più connettività, il virus ha maggiori possibilità di diffondersi ma allo stesso tempo abbiamo la tecnologia e le conoscenze per fermarlo”. “Nessun paese può cavarsela fino a quando non avremo un vaccino – ha sottolineato il direttore -. Sarà uno strumento vitale e speriamo di averne uno il prima possibile. Ma non c’è alcuna garanzia che avremo un vaccino e, anche se lo dovessimo avere, non porrà fine da solo alla pandemia”.

In Francia oltre 4.500 nuovi contagi – Oltre 4.500 nuovi contagi da Coronavirus sono stati registrati in Francia nelle 24 ore tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto, secondo il bollettino diffuso dalle autorità. Sono risultate positive 4.586 persone, contro le 4.771 del giorno precedente: una lieve diminuzione, ma è comunque il secondo giorno consecutivo che viene superata la barriera delle 4mila nuove infezioni.

Spagna, 3.650 nuovi casi e 3 morti – In Spagna l’ultimo bollettino sul Coronavirus riferisce di 3.650 nuovi casi di contagio, un terzo dei quali nella comunità di Madrid (1.199), portando il totale dei casi finora registrati a 386.054. L’incremento è in diminuzione rispetto al picco di 7.609 registrato sette giorni fa, ma è ancora difficile parlare di trend in calo.

Berlino: casi di contagio registrati in 41 scuole su 825 – Sono almeno 41 le scuole di Berlino, su un numero totale di 825, a registrare casi di contagio da Coronavirus tra insegnanti o studenti nelle prime due settimane di lezione dalla fine delle ferie estive.

Banca mondiale: “Col Covid 100 milioni di persone a rischio povertà” – La pandemia di Covid-19 rischia di trascinare in condizioni di estrema povertà fino a 100 milioni di persone nel mondo. Lo ha riferito David Malpass, presidente della Banca mondiale, rivalutando la precedente stima di 60 milioni di nuovi poveri a causa del coronavirus. “Questo numero potrebbe aumentare ulteriormente nel caso in cui la pandemia dovesse aggravarsi o durare più a lungo” ha sottolineato Malpass. Per condizioni di estrema povertà si intendono quanti vivono con meno di 1,90 dollari al giorno, circa 734 milioni di persone, pari al 10% della popolazione mondiale, secondo l’ultima stima della Banca mondiale, risalente a 5 anni fa.

Africa, l’Oms e l’Unicef premono per la riapertura delle scuole – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Agenzia per l’infanzia delle Nazioni Unite (Unicef) esortano i governi africani a promuovere la riapertura sicura delle scuole durante la pandemia di Coronavirus. La chiusura prolungata delle scuole è “dannosa per gli studenti”, i governi devono investire in strutture igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del Covid-19 negli istituti di istruzione.

In America Latina superati i 250mila morti – L’America Latina e i Caraibi – l’area mondiale più colpita dalla pandemia da Covid-19 – hanno superato la soglia dei 250mila decessi complessivi: è il calcolo elaborato dall’agenzia di stampa Afp. Nella regione vivono 620 milioni di abitanti e i casi registrati sono finora 6,4 milioni, con 250.969 decessi. Brasile, Perù e Messico sono i paesi più colpiti. Il Brasile è il secondo paese per casi e morti nel mondo, dopo gli Stati Uniti: 3,5 milioni di casi confermati di cui 45.323 nelle ultime 24 ore, e 112.304 decessi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

