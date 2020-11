Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È passato esattamente un anno dalla scoperta del primo caso di Coronavirus, in Cina, a Wuhan. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Speranza: “Entro fine gennaio le prime dosi del vaccino” – “Entro la fine di gennaio dovremmo avere le prime dosi, perché l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) dovrà dare le autorizzazioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Cartabianca.

Ore 06.30 – Salvini: “Natale su Amazon? Non scherziamo” – “Vogliamo lasciare ai nostri figli il sogno che a Natale arrivi Gesù Bambino? Ma è normale che qualcuno vada in tv a dire che bisogna fare i regali su Amazon? Ma basta con questa Amazon, In Francia c’e’ una petizione, la sto studiando, sul Natale senza Amazon. Pretendiamo che paghino le tasse, e su Natale su Amazon non scherziamo. Tra un po’ faremo l’amore su Amazon… “. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete 4.

Ore 06.00 – Scuola, Azzolina: “Dobbiamo agire con prudenza” – “Dobbiamo agire con prudenza e analizzare la curva del Covid. La scuola è molto ben organizzata e ha regole ferree. Dopo le vacanze di Natale io credo che ci possa essere un ritorno graduale degli studenti nelle scuole”. Lo afferma la ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, a ‘Cartabianca’.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Sanità Calabria, Eugenio Gaudio si dimette da commissario “Motivi personali”. L’ex rettore dell’Università La Sapienza Eugenio Gaudio, appena nominato dal Consiglio dei ministri nuovo commissario alla Sanità in Calabria, ha rinunciato al suo incarico. La nomina era avvenuta solo ieri. Lo riporta Repubblica. Gaudio dichiara che la scelta è avvenuta per “motivi personali” e, in particolare, per l’indisponibilità della moglie a trasferirsi a Catanzaro. Sull’indagine nei suoi confronti per i concorsi truccati all’università di Catania, aperta nel 2019, Gaudio dichiara: “Il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di archiviazione per il mio presunto abuso di ufficio”. Leggi la notizia completa.

Regioni a governo, 5 parametri. Confronto entro venerdì – Ci siano al massimo 5 parametri, chiari e incontrovertibili: la richiesta delle Regioni, riferisce più di un governatore che ha partecipato alla riunione della conferenza Stato-regioni di questa mattina, è stata pressoché unanime. L’obiettivo è arrivare ad un confronto con il governo prima di venerdì, ovvero prima che l’Iss e il ministro della Salute, Speranza, possano far scivolare altre regioni nella zona rossa. Mentre i presidenti delle regioni che sono già finite nelle zone ad alto rischio invocano criteri univoci per ‘riprendere’ il colore giallo o arancione. Dunque l’invito che arriva dai governatori è affinché ci sia un incontro con l’esecutivo, anche giovedì, che anticipi di fatto le possibili nuove decisioni.

Scuola: Gilda aderisce a campagna trasparenza dati Covid-19 – “Quella per la trasparenza dei dati sull’epidemia nelle scuole è una battaglia che la Gilda sta portando avanti da quando è iniziato l’anno scolastico.In tal senso, è fondamentale l’unione tra le tante realtà che compongono la società civile e per questo abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa ‘Dati Bene Comune'”. Lo ha detto il coordinatore nazionale del sindacato Gilda degli Insegnati, Rino Di Meglio. “La trasparenza è un elemento costitutivo banale, quanto fondamentale, di uno stato democratico – ha aggiunto Di Meglio – per poter assumere le decisioni idonee a tutelare e conciliare il diritto alla salute con quello all’istruzione, entrambi sanciti costituzionalmente, occorrono dati in grado di fotografare con la massima precisione possibile la reale situazione epidemiologica. Tra chi sostiene strenuamente l’apertura delle scuole e chi si schiera sul fronte opposto della chiusura, forse finora si è scritto e parlato troppo a vanvera, alimentando soltanto la confusione. Meno toni da crociata e più laicità”.

Raccolta plasma iperimmune nei Centri trasfusioni Sicilia – Tutti i Centri trasfusionali della rete sanitaria siciliana possono raccogliere plasma iperimmune ad uso compassionevole da destinare al trattamento di pazienti affetti da Covid-19. Lo ha stabilito l’assessorato regionale alla Salute anche dopo un confronto con il Centro nazionale sangue, considerata la recrudescenza dell’emergenza pandemica su tutto il territorio nazionale. Alla fine della scorsa primavera, la Regione siciliana aveva individuato otto strutture trasfusionali e inserendole nel gruppo nazionale dei trials clinici. Si tratta dei Policlinici di Palermo e Catania, delle Asp di Ragusa, Trapani e Caltanissetta e delle Aziende ospedaliere Garibaldi (Catania), Papardo (Messina) e Villa Sofia-Cervello (Palermo), già in possesso dei requisiti specifici previsti dalle Linee guida per la produzione del plasma iperimmune anti Sars-Cov2 e collegati alle Unità cliniche di trattamento dei pazienti contagiati.

Dpcm: Regioni, rivedere 21 parametri su fasce rischio – “I 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento Covid–19 vanno rivisti. Consenso unanime alla proposta del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nella Conferenza delle Regioni di oggi. Ora il confronto con il Governo”. Lo afferma il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, in un tweet.

Aumento contagi in cella: 758 detenuti positivi – Altro balzo in avanti dei contagi da nuovo Coronavirus nelle carceri del Paese: alle ore 20 di ieri sera erano 758 fra i detenuti – distribuiti in 76 penitenziari – e 936 fra gli operatori i casi accertati di positivita’ al virus, mentre erano, rispettivamente, 638 e 885 venerdi’ scorso alle ore 13. A fornire l’aggiornamento dei dati sul Covid nei penitenziari e’ Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria.

Crimi: “Gino Strada tirato in mezzo troppo presto” – “Gino Strada è una persona di altissimo spessore, credo sia stato tirato in mezzo in questa querelle in una certa fase, e lui ovviamente non poteva che dare la sua disponibilità. Lui è abituato a parlare e rendere pubblico un determinato percorso quando le cose sono fatte. È stato tirato in mezzo un po’ troppo presto, prima di capire come si poteva organizzare il tutto”. Così a Start, su Sky TG24, il capo politico del M5S Vito Crimi. Però al di là della nomina del commissario – ha proseguito -, c’è il decreto Calabria, mettiamo in campo 200 milioni di euro. la nomina in sé è un passaggio in un certo senso marginale, pur se importante, quello che conta è ciò che stiamo facendo per la Calabria: una struttura comissariale più solida che ha le risorse per risanare la Calabria.

Morti altri 5 medici, totale vittime sale a 196 – Altri 5 medici uccisi dal Coronavirus. Il totale delle vittime tra i camici bianchi sale così a 196. Ne dà notizia Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici, che sul suo portale listato a lutto tiene sempre aggiornato l’elenco dei colleghi vittime del Covid.

Sanità Calabria, Lega: “Dopo Strada arriva Saviano?” – “Oggi abbiamo assistito all’ennesima prova della lottizzazione della sanità in Calabria ai danni, come al solito, dei cittadini calabresi. Che c’entra Gino Strada? Si è persa l’occasione per concludere dignitosamente una vicenda vergognosa: dopo Zuccatelli arriva di nuovo Strada con ruoli indefiniti. Il prossimo chi sarà? Roberto Saviano?”: così fonti della Lega.

Marsilio firma l’istituzione della zona rossa per l’Abruzzo – Il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza 102 in merito alla zona rossa.

Lopalco: “Ci aspettiamo antivaccinisti” – “Ci aspettiamo che anche per covid-19 ci saranno gli antivaccinisti”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco durante un incontro online organizzato Rotary Club Bari Sud. “Ci saranno sicuramente delle resistenze”: “dobbiamo prepararci a questo, dobbiamo fare una buona comunicazione” e una buona “strategia vaccinale”. L’arrivo del vaccino consentirà “sicuramente di lasciare alle spalle questo brutto incubo del coronavirus”, ha concluso Lopalco.

