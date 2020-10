Tamponi truffa in Campania, tutte le reazioni all’inchiesta di TPI

Truffa tamponi falsi in Campania, Caldoro: “Regione nel caos, stiamo diventando un caso nazionale negativo”

Anche il viceministro della Salute commenta l’inchiesta di TPI: “Tamponi falsi in Campania? Questi sciacalli devono essere colpiti. E’ chiaro che se lì vi è stato un atto illecito, per altro sulla salute dei pazienti, questa organizzazione va punita senza pietà. Nel momento in cui ci vogliono 8 ore per fare i tamponi, il virus corre e la diagnostica è l’arma per fermare l’avanzata del virus, una cosa del genere è davvero criminale”.

Covid in Campania, il commento di De Falco

Il senatore fuoriuscito dal Movimento Cinque Stelle Gregorio De Falco ha detto la sua in merito all’inchiesta di TPI sui tamponi falsi in Campania. “È raccapricciante quello che hanno fatto, perché in questa situazione una cosa del genere ha due profili: il primo è lo sciacallaggio”. Poi ha proseguito: “Considerando che la pandemia viene più volte associata a una situazione di guerra, uno sciacallaggio durante una situazione di guerra è di quanto peggio possa esistere. Normalmente in guerra cose di questo genere sono oggetto di processo sommario e di pene esemplari. Ecco, questo andrebbe tenuto in conto. Qui il problema non è la truffa, la truffa è una sciocchezza. C’è una volontarietà nell’accettazione delle conseguenze nel dichiarare tutti negativi. L’ipotesi è concreta”.

Tamponi falsi in Campania, Borrelli: “Caso di epidemia colposa gravissimo”

Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, dopo aver appreso dell’inchiesta di TPI, ha commentato: “La truffa dei falsi tamponi messa in piedi da un manipolo di delinquenti senza scrupoli e dignità, che raggiravano ignari cittadini promettendo test rapidi a basso costo e con esiti in tempi da record, è un crimine ignobile. Proprio nel momento di massima diffusione del contagio questi soggetti hanno finto di effettuare le prestazioni consentendo che soggetti positivi al virus circolino tranquillamente, ignari del fatto che il test a cui si sono sottoposti non è mai stato realizzato. È un caso di epidemia colposa gravissimo per il quale questi criminali dovranno rispondere davanti a un giudice e alla loro coscienza, ammesso e non concesso che l’abbiano”.

Tamponi falsi in Campania: cosa è successo

I carabinieri del NAS di Napoli hanno scoperto un’organizzazione che effettuava tamponi per la ricerca del Covid senza però avere a propria disposizione i macchinari adatti a processare i campioni né personale specializzato per tali mansioni. Da quanto si evince dalle intercettazioni, si parla di migliaia di tamponi eseguiti, migliaia di tamponi con esito falso che hanno contribuito alla diffusione dell’epidemia soprattutto in Campania (ma non solo).

Nella nostra inchiesta abbiamo riportato un’intercettazione di una delle conversazioni oggetto dell’indagine dei carabinieri del NAS di Napoli. “Io gli facevo il tampone (Covid, ndr) e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so che quella striscetta è negativa quindi non tengo il rischio. (…) Che me ne fotte… Nella sua testa lui è negativo. Se pure fosse stato positivo già avrebbe fatto i guai… Che me ne fotte a me”.

Una delle testimonianze riportate nella nostra inchiesta è quella di Maria, che il 31 agosto aveva 38 di febbre, tosse e debolezza: poco prima era stata a Cosenza con sua nipote ed erano entrate in contatto con un parente risultato positivo al Covid. Maria allora si è rivolta al medico del 118 – a capo della banda truffatrice; all’epoca, anche se la regione Campania non aveva ancora dato ai privati l’ok per effettuare quel tipo di test, l’organizzazione aveva già trovato un modo per truffare il prossimo soprattutto con l’aumento dei contagi dopo il periodo estivo. Maria fa il tampone così come parte della sua famiglia. L’esito è negativo e il medico rassicura la nipote: “Tua zia era perfetta, non ha nulla”. La febbre di Maria però non passa e la donna finisce in ospedale dove qui il tampone invece risulta positivo.

