Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 18 novembre 2020. Sono 34.282 i nuovi casi, con 753 morti a fronte di 234.834 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 32.191 con 208.458 con tamponi).

È di 743.168 persone attualmente positive (+9.358), 47.217 morti (+753), 481.967 guariti (+24.169), per un totale di 1.272.352 casi (+34.282), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 743.168 attualmente positivi, 33.504 (+430) sono ricoverati in ospedale, 3.670 (+58) necessitano di terapia intensiva, mentre 705.994 (+8.870) si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. Covid, l’immunità di chi è stato positivo potrebbe durare per anni: lo studio / 2. Esclusivo TPI: La circolare interna di Poste Italiane: “Usate la stessa mascherina per 3 giorni”. Ma durano al massimo 8 ore / 3. Esclusivo TPI. La notte dei tamponi che imbarazza la sanità campana: in quella RSA test ogni due minuti senza cambiare guanti fatti dal medico indagato

4. Coronavirus, Puglia, Liguria e Basilicata verso la zona rossa / 5. “Oggi basta nulla per contagiarsi, mettete occhiali protettivi o visiera anche al supermercato”. Intervista al presidente del Sis 118 (positivo al Covid) / 6. Caos tamponi Asl Roma 3: “Bloccati in casa da 15 giorni senza esito del test, rischiamo il lavoro e perdiamo lo stipendio”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

