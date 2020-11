Anche la Puglia potrebbe entrare in zona rossa, diventando così la settima Regione d’Italia a essere sottoposta a lockdown. Gli ultimi parametri infatti richiederebbero misure più stringenti per la Regione governata da Michele Emiliano, che entrerebbe nell’area dove sono già previste restrizioni più dure per Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Calabria e la provincia di Bolzano. E il passaggio alla fascia superiore di rischio sarebbe prevista anche per altre Regioni, come Liguria e Basilicata. Dipenderà dalle decisioni della cabina di regia e dall’analisi che faranno dei dati in possesso delle unità di crisi regionale.

Intanto, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso martedì 17 novembre, in Italia sono stati registrati Sono 32.191 i nuovi casi, di ccui 1234 in Puglia, che ha registrato 36 decessi. Secondo l’Assessore alla sanità a capo della task force regionale, Pierluigi Lopalco, la Regione ha parametri da “zona arancione”. “Noi per il momento abbiamo il sistema che regge, abbiamo gli indicatori che ci danno questi numeri. Comunque qualunque decisione viene presa di concerto con il governo”, ha dichiarato il virologo.

