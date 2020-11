Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 54 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – In North Dakota record mondiale di mortalità – Il North Dakota, negli Usa, vanta il più alto tasso di mortalità per Covid-19 del mondo, secondo un rapporto della Federation of American Scientists. Dall’analisi emerge un tasso di 18,2 morti per ogni milione. Nel South Dakota, i morti sono 17,4 per milione, il terzo peggiore del mondo, dopo North Dakota e Repubblica Ceca. Secondo le proiezioni dell’Institute for health Metrics and Evaluation della University of Washington, se il trend continuerà nei due Stati Usa che non arrivano, insieme, a due milioni di abitanti, si rischia di superare i 3 mila morti.

Ore 06.30 – Onu chiede al G20 di essere più audace e ambizioso – Il Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres invita i leader del G20, il cui vertice sarà ospitato dall’Arabia Saudita questo fine settimana, ad essere più audaci e ambiziosi nella loro risposta alla pandemia, in una lettera rilasciata martedì. “Il G20 sa che sarà necessario un ulteriore alleggerimento del debito. Il gruppo deve ora mostrare maggiore ambizione e proporre misure più audaci per consentire ai paesi in via di sviluppo di affrontare efficacemente la crisi ed evitare che la recessione globale si trasformi in una depressione globale”, si legge nella lettera. “Mentre combattiamo questa pandemia senza precedenti, il mondo ha più che mai bisogno di essere guidato da leader uniti che cercano di affrontare la crisi e di ricostruire meglio. La pandemia deve essere un campanello d’allarme per tutti i leader: essere divisi significa mettere tutti a rischio, prevenire significa salvare soldi e vite umane”, ha detto Guterres.

Ore 06.00 – Messico, 1757 nuovi contagi e 165 morti – Il Messico ha registrato 165 nuovi morti a causa della pandemia di covid-19 di martedì, portando il bilancio dei morti nel paese a 99.026, secondo i funzionari del Ministero della Salute. Inoltre, nelle ultime 24 ore sono state registrate 1.757 nuove infezioni, per un totale di 1.011.153 casi confermati. Con queste cifre, il Messico è l’undicesimo paese con il maggior numero di infezioni e il quarto con il maggior numero di morti, secondo la Johns Hopkins University. Il rapporto tecnico giornaliero della pandemia ha confermato un aumento dello 0,16% dei decessi e dello 0,17% delle infezioni, a differenza dei dati del giorno precedente, quando si erano registrati 98.861 decessi e 1.009.396 infezioni.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Mortalità in lieve calo, ma vanno ridotti ancora contagi – I tassi di mortalità Covid-19 potrebbero essere in calo. Ne parla un articolo pubblicato su Nature, in cui vengono riportati i risultati di diversi studi internazionali, durante i quali sono state osservate delle flessioni sul numero di decessi per Covid-19 in terapia intensiva e in caso di necessità di supporti ventilatori. “La pandemia è diventata un problema sanitario complesso, che sta mettendo a dura prova la resistenza di tutti – commenta Bharath Kumar Tirupakuzhi Vijayaraghavan, specialista in terapia intensiva presso l’Apollo Main Hospital – ma ora sembra ci sia una lieve diminuzione nel tasso di mortalità. Nel nostro ospedale, ad aprile, circa il 35 per cento dei ricoverati in terapia intensiva e il 70 per cento dei pazienti che richiedevano ventilazione sono deceduti, mentre ora il tasso di mortalità è sceso al 30 per cento per i ricoverati in terapia intensiva e al 45-50 per cento per chi necessitava di ventilazione. Questo andamento si sta riscontrando anche in altre strutture”. Comprendere se i tassi siano effettivamente in diminuzione non rappresenta un compito semplice, al pari della comprensione delle motivazioni che avrebbero provocato tale flessione.

Coronavirus, ultime notizie – Berlino: Non è tempo veti, siate responsabili – “Chiedo a tutti, nell’Ue, di essere responsabili, non e’ tempo di veti ma di agire velocemente ed in uno spirito di solidarieta’. In caso di blocco, gli europei pagherebbero un prezzo alto. Restiamo impegnati a risolvere le questioni” pendenti “al piu’ presto”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari europei tedesco e presidente di turno del Consiglio Ue, Michael Roth, prima della videoconferenza Affari generali, commentando quanto avvenuto ieri alla riunione degli ambasciatori dei 27, dove i rappresentanti di Ungheria e Polonia hanno messo il veto su Bilancio europeo e Recovery Fund.

Coronavirus, ultime notizie – Fauci: “I risultati del vaccino Moderna sono impressionanti” – I primi risultati del vaccino contro il Coronavirus di Moderna sono “incredibilmente impressionanti”: lo afferma all’Afp, Anthony Fauci, il massimo esperto americano di malattie infettive. “L’idea che abbiamo un vaccino efficace al 94,5% è impressionante”. “È davvero un risultato spettacolare che nessuno aveva previsto sarebbe stato così buono”, aggiunge.

Negli Usa il bilancio dei morti supera quota 247mila – Il bilancio dei morti da Covid-19 negli Stati Uniti supera quota 247.000. Secondo la Johns Hopkins University dall’inizio della pandemia sono morte 247.101 persone su un totale di 11.188.766 casi nel Paese. Le persone guarite sono 4.185.549.

