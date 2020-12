Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Prosegue il confronto sulle misure che il governo si appresta ad adottare per contenere la pandemia di Coronavirus in Italia durante le festività. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Vaccino, Salvini ribadisce: “Farò quello che mi dice il medico” – “Farò quello che mi dirà il medico, mi fido di lui come mi fido del dentista quando vado dal dentista o dall’avvocato o dell’idraulico quando devo rifare una tubazione. Se il vaccino è utile e necessario e il medico mi dirà fallo, lo faccio”. Matteo Salvini lo ribadisce e, a Stasera Italia su Rete 4, avverte che “mi metterò in fila quando sarà il mio turno, non sono pro o contro a prescindere ma non vorrei che ci fosse la corsa dei politici a vaccinarsi”. Il leader della Lega aggiunge anche che “non vorremmo correre rischi, visto che l’operazione vaccini è in mano al signor Arcuri e visto che a fronte di 200 milioni di dosi prenotate servono anche le siringhe e gli aghi. Non vorremmo finire come con le mascherine…”.

Ore 06.00 – A Napoli 1.300 forze dell’ordine per i controlli a Natale – Nei controlli anti contagio, dal prossimo fine settimana, a Napoli saranno impiegate complessivamente circa 1300 unità di forze dell’ordine, con un incremento di circa 200 unità, oltre ai militari dell’Esercito dell’ operazione Strade Sicure. I rinforzi verranno utilizzati per l’ intero periodo delle festività natalizie. Lo ha deciso la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura. Si sta valutando, d’intesa con il Comune di Napoli, la possibilità di disporre, con modalità e tempistiche da definire, nella giornata del 24 dicembre, in cui è consuetudine di buona parte della cittadinanza affluire presso i locali pubblici per brindisi augurali, la chiusura di esercizi commerciali quali bar e ristoranti, anche per quanto riguarda l’asporto di bevande e generi alimentari e il loro consumo all’aperto, “in aree del capoluogo caratterizzate da una conformazione morfologica che rende particolarmente difficile il distanziamento interpersonale e il transito di mezzi di soccorso”, recita la nota. Si tratta delle zone a ridosso di via Cavallerizza a Chiaia, zona di ‘baretti’ che negli anni scorsi era al centro di polemiche prenanatalizie per la calca tale da non lasciare passare neppure a piedi i residenti, caratterizzata da stradine larghe 3/4 metri. “Le determinazioni al riguardo saranno rese note a breve”, scrive la prefettura. Federalberghi ha offerto la possibilità di alloggiare in strutture dedicate asintomatici sottoposti a isolamento o in quarantena precauzionale; sarà organizzato, su iniziativa del Comune di Napoli, un apposito tavolo tecnico, in prefettura.

Verso stretta Natale ma ancora confronto nel governo. Zona rossa nei giorni più critici, ovvero quelli a cavallo di Natale, Capodanno ed Epifania, non quindi una ‘chiusura’ generalizzata dal 24 al 7 gennaio. Il governo sta lavorando su questa ipotesi che sarebbe stata avanzata dal presidente del Consiglio Conte. Ma il confronto nell’esecutivo è ancora aperto e dovrebbe esserci un nuovo vertice al quale potrebbe partecipare anche la capo delegazione di Iv, Bellanova che stasera tornerà da Bruxelles. Conte da giorni ai suoi interlocutori ribadisce le sue perplessità sulla necessità di tenere gli italiani chiusi per così lungo tempo in casa, ma l’ala rigorista insiste sulla possibilità di una stretta per tutti i giorni delle festività. Possibile comunque che si arrivi ad un compromesso, anche se non c’è stata alcuna decisione, in attesa pure dell’incontro di domani con i governatori nella conferenza Stato-Regioni.

Musumeci, 141mila dosi vaccino prima dotazione Sicilia – La prima dotazione di vaccini anti Covid alla Sicilia sarà di 141.000 dosi. Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione, Nello Musumeci. Serviranno per il personale “in trincea” e per i più fragili. “L’auspicio – ha aggiunto – è che prima che arrivi l’estate la popolazione possa essere vaccinata. Entro mese maggio-giugno si potrà i completare trattamento per 5 milioni siciliani”.

Salvini-governatori Lega, no Italia zona rossa da sabato – Riunione oggi tra Matteo Salvini e i governatori della Lega, collegati in videoconferenza. All’ordine del giorno – si legge in una nota – la situazione economico-sanitaria dopo i dietrofront del governo, le incertezze sulla scuola, le conseguenze negative di scelte incoerenti con il momento come la ‘lotteria degli scontrini’ il cashback o il ‘buono vacanze’, iniziative che spingono le persone a uscire in contraddizione con le raccomandazioni di non fare assembramenti. È emersa – si spiega – grande preoccupazione per la mancanza di certezze, la capacità di programmare da parte dell’esecutivo e la necessità di prevedere rimborsi immediati in caso di nuove serrate, anche in caso di chiusure su porzioni limitate di territorio. La Lega e i suoi governatori confermano l’atteggiamento responsabile e costruttivo, anche perché il prossimo weekend sarà l’ultimo prima di Natale: proprio per questo servono risposte rapide. “Gli italiani – si legge in una nota firmata anche da Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Luca Coletto (assessore alla Sanità in Umbria per conto di Donatella Tesei), Nino Spirlì, Luca Zaia – si stanno dimostrando rispettosi delle regole, la salute viene prima di tutto ma servono responsabilità e buonsenso perché il diritto alla salute va accompagnato al diritto al lavoro. È impensabile immaginare in queste ore una chiusura a partire dal prossimo weekend, senza programmazione e senza la certezza di un piano definito per i rimborsi e una programmazione seria. In questo quadro, un’eventuale zona rossa su tutto il territorio nazionale smentirebbe le chiusure differenziate tra Regioni fortemente volute dal governo”. “Attendiamo che l’esecutivo si esprima ufficialmente e al più presto. Le restrizioni possono essere sostenute solo in presenza di immediati rimborsi per le attività danneggiate come avviene in tutta Europa e in particolare in Germania. Esprimiamo, inoltre, la volontà (sull’esempio europeo) di non dividere, isolare e dividere famiglie e italiani, che in 8 casi su 10 vivono in piccoli Comuni, almeno il giorno di Natale”, si spiega.

Bari, chiusi parchi centro nei weekend e durante feste – Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro ha disposto di interdire l’accesso, durante il weekend (sabato e domenica) e nelle festività, a tutti i giardini pubblici del lungomare nel quartiere Umbertino e la rimozione di tutte le panchine presenti su corso Vittorio Emanuele e sul Lungomare di Crollalanza, dove si riscontrano presenze stanziali di persone adulte nelle ore mattutine e di ragazzi nelle ore serali. La decisione è stata presa nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui ha partecipato il sindaco convocato dal Prefetto di Bari per fare il punto sulla situazione dei controlli delle forze dell’ordine e delle restrizioni anti Covid 19.

Gabrielli, controlli strade e stazioni per esodo feste – Mettere a punto un piano di vigilanza a livello territoriale al fine di vigilare strade e stazioni per possibili assembramenti che possono verificarsi in occasione del possibile esodo per le festività natalizie. ​È quanto ha scritto il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, in una circolare inviata a tutti i Prefetti e i Questori d’Italia. “È prevedibile nei prossimi giorni un incremento dei flussi di traffico sulla viabilità stradale e ferroviaria – scrive il Capo della Polizia Gabrielli – determinato da significativi spostamenti di persone , i occasione delle tradizionali festività natalizie. In tale prospettiva non si esclude che possano realizzarsi assembramenti presso le stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché presso i terminal di trasporto pubblico, anche con possibili momenti di tensione tra l’utenza”.

Il bollettino: 17.572 nuovi casi e 680 morti. Le persone attualmente positive al Covid sono 645.706 (-17.607), 66.537 i morti (+) e 1.175.901 i guariti (+34.495), per un totale di 1.888.144 casi (+17.572): questi i dati completi resi noti ieri nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 645.706 attualmente positivi, 26.897 (-445) sono ricoverati in ospedale, 2.926 (-77) necessitano di terapia intensiva, mentre 615.883 (-21.075) si trovano in isolamento domiciliare. Qui il bollettino completo

Piano pandemico: Zambon sentito da pm Bergamo – Il funzionario dell’Oms di Venezia, Francesco Zambon, è stato sentito ieri pomeriggio dai pm di Bergamo che indagano sulla gestione del coronavirus nella provincia italiana più colpita. La notizia, anticipata dai canali social di Report, viene confermata all’Agi da fonti legali.

Presenze contingentate in Galleria a Milano – Presenze nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano contingentate, con flussi obbligati di uscita. Lo ha stabilito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito oggi dal prefetto Renato Saccone per dettare le linee delle attività di controllo da attivare fino al 6 gennaio. Previsti anche presidi delle forze dell’ordine, con stazioni mobili nel centro della città,e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul rispetto delle misure anti contagio (qui la notizia completa).

Ok Senato a mozione maggioranza su spostamenti – Il Senato ha approvato la mozione della maggioranza sugli spostamenti tra Comuni nei giorni delle feste di Natale con 140 sì, 118 no e 5 astenuti.

Governo a Regioni: verso zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio – Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. È l’indicazione data dal governo alle Regioni nell’incontro che si è tenuto in mattinata e durante il quale si è discusso del piano vaccini. Il ministro Speranza, secondo quanto viene riferito, ha ricordato come nelle regioni che sono entrate in zona rossa ci sono stati significativi risultati, mentre gli altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente. Le misure troverebbero d’accordo diversi governatori, tra cui il presidente del Veneto, Luca Zaia, mentre altre Regioni, come la Toscana e la Liguria, hanno frenato. Leggi l’articolo completo.

Misure anti-Covid: anche governatori centrodestra chiedono zona rossa – Anche alcuni governatori del centrodestra, tra cui il presidente del Veneto Luca Zaia, sarebbero favorevoli a mettere il Paese in sicurezza istituendo una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio. È ciò che emerge dall’incontro Stato-Regioni che si è svolto nel corso della mattinata e durante il quale è stato anche dato l’ok al piano vaccini. Leggi l’articolo completo.

Dl ristori: ok Senato a fiducia con 154 sì – L’aula del Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo sul dl ristori. hanno votato a favore 154 senatori, contrari 122. Il provvedimento passa ora alla Camera.

