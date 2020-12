I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 635.343

Casi totali: 1.906.377

Decessi: 67.220

Guariti: 1.203.814

Ricoverati in terapia intensiva: 2.855

Ricoverati in ospedale: 26.427

In isolamento domiciliare: 606.061

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 17 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.236 i nuovi casi, contro i 17.572 di ieri, e 683 i morti (ieri erano stati 680), a fronte di 185.320 tamponi effettuati (ieri erano stati 199.489). Risale il rapporto positivi-tamponi, oggi calcolato al 9,8% contro l’8,8% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 635.343 (-10.363), 67.220 i morti (+683) e 1.203.814 i guariti (+27.913), per un totale di 1.906.377 casi (+18.236): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 635.343 attualmente positivi, 26.427 (-470) sono ricoverati in ospedale, 2.855 (-71) necessitano di terapia intensiva, mentre 606.061 (-9.822) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano rispetto a ieri i nuovi casi (18.236 contro i 17.572 di ieri) nonostante nell’ultimo giorno siano stati fatti meno tamponi (185.320 contro i 199.489 di ieri). Stabile, ma ancora alto, il numero dei morti (683 contro i 680 di ieri), mentre si conferma il decremento sia dei ricoveri ordinari che delle terapie intensive. Nell’ultimo giorno, infatti, i ricoveri ordinari scendono di 470 unità (ieri il dato era di -445), mentre le terapie intensive calano di 71 unità (il dato di ieri era di -77).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di nuovi casi è il Veneto con 4.402 contagi, seguito dalla Lombardia con 2.730, dall’Emilia-Romagna con 1.667 e dal Lazio con 1.597 nuovi contagi.

