Italia zona rossa a Natale: visite a parenti, amici, negozi. Cosa si potrà fare e cosa no

Italia zona rossa a Natale, cosa si potrà fare cosa no

Nel tira e molla sulle misure che dovrebbero regolere spostamenti e aperture durante i giorni festivi, l’ipotesi più plausibile è quella dell’istituzione di una zona rossa “a scacchiera”, in vigore cioè solo nei giorni più caldi: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al primo gennaio e infine il 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica.

Ma cosa si potrà fare e cosa no in quei giorni in cui l’Italia diventerà zona rossa? Le misure saranno quelle previste fino ad adesso per le Regioni che sono rientrate nella fascia più alta di rischio.

Spostamenti

Tutti gli spostamenti sul territorio saranno vietati, sia che si tratti di mobilità tra comuni che tra Regioni. Resta valida la possibilità di muoversi o viaggiare per motivi di salute, lavoro o necessità, o per fare ritorno nel proprio Comune di residenza. In entrambi i casi servirà l’autocertificazione, pena il pagamento di una multa.

Vietati anche gli spostamenti verso le seconde cose, salvo che ci sia un imprevisto (la rottura di un impianto, crollo o altro), ma ci si potrà restare solo per il tempo necessario a risolverlo.

Negozi, bar e ristoranti

Bar e ristoranti resterebbero aperti della 5 alle 22 solo per asporto o consegna a domicilio. I negozi resteranno chiusi ad eccezione di supermercati, generi alimentare e commercio al dettaglio di beni di prima necessità. Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici.

Restano invece aperte lavanderie, ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni.

Se l’Italia dunque dovesse diventare zona rossa a Natale, anche parrucchieri e barbieri dovrebbero restare aperti, così come librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico- sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; aperti anche i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli.

Zona rossa di Natale: mezzi pubblici

Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50 per cento.

Sport, competizioni e attività motoria

Sospese nei giorni previsti tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

