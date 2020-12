Covid, Salvini: “Tutto è cominciato in un laboratorio cinese” | VIDEO

“Tutto è cominciato in un laboratorio cinese”: lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell’epidemia di Covid. Durante il suo intervento in Senato, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 16 dicembre in occasione della discussione delle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio, Salvini ha dichiarato: “Quando avremo sconfitto questa bestia maledetta, dovremo andare a guarda tutto è cominciato”.

“Ce lo diciamo sottovoce in un’aula istituzionale – ha continuato Salvini – tutto è cominciato in un laboratorio cinese finanziato da alcune multinazionali senza nessun tipo di controllo. Con l’Organizzazione mondiale della Sanità che ha dormito: o assente o complice”.

“E mi domando perché i cittadini italiani continuino a finanziare un’organizzazione assente o complice. Oltretutto, la Cina, dove è partito il contagio, per prima ha lavorato al vaccino e adesso sta vaccinando mezzo mondo, dal Brasile al continente africano. Verrà il momento in cui quest’aula, spero con responsabilità e unitariamente, chiederà un risarcimento danni economico e morale a coloro che hanno contagiato il resto del mondo” ha poi aggiunto l’ex ministro dell’Interno.

