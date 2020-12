I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 645.706

Casi totali: 1.888.144

Decessi: 66.537

Guariti: 1.175.901

Ricoverati in terapia intensiva: 2.926

Ricoverati in ospedale: 26.897

In isolamento domiciliare: 615.883

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 16 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.572 i nuovi casi, contro i 14.844 di ieri, e 680 i morti (ieri erano stati 846), a fronte di 199.489 tamponi effettuati (ieri erano stati 162.880). Il rapporto positivi-tamponi scende dal 9,1% all’8,8%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 645.706 (-17.607), 66.537 i morti (+) e 1.175.901 i guariti (+34.495), per un totale di 1.888.144 casi (+17.572): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 645.706 attualmente positivi, 26.897 (-445) sono ricoverati in ospedale, 2.926 (-77) necessitano di terapia intensiva, mentre 615.883 (-21.075) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano i nuovi casi (17.572 contro i 14.844 di ieri) a fronte anche di un aumento importante dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 199.489 test contro i 162.880 di ieri. Cala leggermente il numero dei morti (680 contro gli 846 di ieri), mentre si conferma il decremento dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri ordinari, infatti, calano di 445 unità (ieri il dato era di -423), mentre quelli nelle terapie intensive scendono di 77 unità (ieri era stato di -92).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 3.817 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 2.994 e dalla Puglia con 1.388 nuovi casi.

