Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Il governo italiano si avvia verso una stretta delle misure per contenere la pandemia da Coronavirus durante il Natale. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Miozzo: “No lockdown generale, restrizioni funzionano” – “Usciamo da due mesi di restrizioni che hanno dato risultati. La curva sta scendendo e gli indicatori sono favorevoli”. A dirlo è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, intervendo a ‘Cartabianca’ su Raitre ed escludendo la possibilità di un nuovo lockdown diffuso e generale. “È una indicazione che” durante la riunione di oggi “nessuno si è sentito di dare”. Quello che è certo, ha aggiunto Miozzo, “è che andiamo ad affrontare un periodo delicato, dobbiamo mantenere tutte le prudenze necessarie”.

Ore 06.30 – Dl ristori: ok Senato a fiducia con 154 sì – L’aula del Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo sul dl ristori. hanno votato a favore 154 senatori, contrari 122. Il provvedimento passa ora alla Camera.

Ore 06.00 – Toti: “Istituzioni decidano su base di dati e di buonsenso” – “Le istituzioni devono prendersi la responsabilità di scegliere e servono decisioni rapide, fondate sull’analisi dei dati e sul buonsenso». Lo scrive il Presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. «”Presidente ci chiudono? Dobbiamo saperlo perché dobbiamo comprare i prodotti per i pranzi di Natale”. “Giovanni, dimmi che non ci chiudono, ho tavoli già prenotati e devo fare la spesa”. “Presidente nel dubbio stanno arrivando le disdette, non possiamo rimanere nel limbo così”. Sto ricevendo tantissimi messaggi di questo tenore – racconta Toti -. Incertezza e preoccupazione. I nostri ristoratori, baristi, produttori, pescatori, macellai, pasticceri sono spaesati da questa gestione schizofrenica sulla apertura/chiusura nelle festività. Nei giorni in cui la Liguria ha i dati migliori, con l’indice di contagio tra i più bassi d’Italia, ricevo questi messaggi a cui non so dare risposta. Però so cosa serve: rispetto per chi lavora”. “Ci siamo dati un metodo pochi giorni fa – ricorda il governatore ligure -, quello di dividere l’Italia in zone di rischio contrassegnate da colori: perché cambiarlo proprio ora, alla vigilia delle feste? Perché dovremmo vanificare i sacrifici fatti da tanti cittadini per conquistarsi un po’ più di libertà, mobilità e possibilità di lavoro? Una decisione che non può dipendere dall’emotività social. Non si può trattare così chi lavora, non è un reality show dove a decidere è il televoto”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Galli: “Per vaccinazioni necessario un anno” – In Europa “abbiamo un buco di 80 milioni di dosi, che dovevano venire, almeno 40 di queste 80, prima e che invece arriveranno necessariamente dopo. Questo implica dei ritardi”. Così su SkyTg24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in riferimento alle dosi di vaccino opzionate dall’Europa a Sanofi e AstraZeneca, in ritardo con i trial. “Dobbiamo coesistere con questo accidenti – ha aggiunto – nell’arco di un anno riusciremo a fare il grosso delle vaccinazioni. Ma quest’anno ci vorrà tutto e forse anche un altro pezzetto del successivo. Da come stanno messe le cose è difficile pensare che si possa fare davvero prima”.

Rezza: “Vaccino prima a operatori sanitari, poi Rsa e anziani” – “Nella prima fase è previsto che si vaccinino gli operatori sanitari. Oltre a loro verrà vaccinato anche il personale delle Rsa e si inizierà a vaccinare anche la popolazione anziana nelle Rsa. Poi la campagna procederà vaccinando prima gli anziani”. Lo dichiara il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel puto stampa sull’analisi della situazione epidemiologica.

Il bollettino di ieri – Le persone attualmente positive al Covid sono 667.303 (-11.796), 65.857 i morti (+846) e 1.137.416 i guariti (+25.789), per un totale di 1.870.576 casi (+14.844): questi i dati completi resi noti ieri nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 667.303 attualmente positivi, 27.342 (-423) sono ricoverati in ospedale, 3.003 (-92) necessitano di terapia intensiva, mentre 636.958 (-7.291) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Vaccino Pfizer, fonti commissario Arcuri: “Noi siamo pronti” – “Noi siamo pronti”. Così fonti vicine al commissario straordinario Domenico Arcuri commentano l’annuncio dell’Ema che si riunirà in via straordinaria il 21 dicembre per esprimere il suo parere sul vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. “Non perderemo neanche un minuto di tempo e non lasceremo nemmeno una dose nei nostri magazzini” riferiscono all’Agi le stesse fonti.

Rosato: “Zona rossa a Natale? Allora sospendiamo cashback” – “La zona rossa in tutta Italia durante le feste? Bisogna esser prudenti perché il virus non è certo esaurito. Dobbiamo però anche esser chiari, non si può dire che ti do il cashback ma poi non devi uscire di casa. Serve un messaggio coerente. Si vuole fare zona rossa? Bene, si sospende il cashback, in modo chiaro, e si limita la circolazione”. A dirlo è il presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera, Ettore Rosato.

Zampa, per vigilia Natale Italia verso arancione e rosso – “Credo che il 24 dicembre la mappa dell’Italia sarà più arancione e rossa più che vicina al giallo, ma non posso anticipare decisioni che deve assumere il Governo”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta a Tagadà su La7. “Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi – ha continuato Zampa – e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ieri. I tecnici devono consegnare al Governo uno strumento il più possibile utile per correre più forte del virus e prevenire”.

Presidente Istat: “Quest’anno più di 700mila morti come nel 1944” – “Ancora l’anno non è finito ma una previsione fa pensare che quest’anno supereremo il tetto dei 700.000 morti complessivi, che è un valore preoccupante perché l’ultima volta che siamo andati oltre questo numero è stato nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo nel corso del programma Agorà, in onda su Rai 3. Leggi l’articolo completo.

Renzi: “Ritardi su vaccino sarebbero ingiustificabili” – “Prepariamoci al vaccino, come dico da mesi, perché un ritardo anche sul vaccino sarebbe ingiustificabile”. Lo scrive nella Enews il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Speranza: “Ema acceleri procedure approvazione” – “Il mio auspicio è che l’Ema , nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer-BioNtech in anticipo rispetto a quanto previsto che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Leggi anche: 1. Quali sono le Regioni dove il Covid uccide di più in Italia /2. Dopo la Germania anche l’Olanda in lockdown a Natale. Londra torna “zona rossa”/3. Covid, il prof. Remuzzi: “Se il 95% dei cittadini seguisse alla lettera le regole, il virus farebbe molta fatica a circolare”/4. Covid, Burioni sul vaccino Moderna: “Blocca anche la trasmissione, così il virus è finito”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Si getta dalla rampa del box e muore: la moglie non lo vede e gli passa sopra con l'auto Burioni: "Il vaccino Moderna blocca anche la trasmissione del virus" Covid, 14.844 nuovi casi e 846 morti nell'ultimo giorno