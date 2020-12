Covid, Burioni: “Il vaccino Moderna blocca la trasmissione del virus”

“Il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del Covid, se il dato fosse confermato il virus è finito”: lo dichiara il virologo Roberto Burioni, che sul suo profilo Facebook ha commentato le ultime novità inerenti al siero anti-Covid che entro il 17 dicembre dovrebbe ricevere l’autorizzazione alla diffusione dalla Fda.

“Il vaccino Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale” ha scritto Burioni, che poi ha aggiunto: “Escono dati in continuazione e io devo studiarli perché dopodomani devo fare una lezione ai miei studenti proprio su questi vaccini. Appena uscito un documento dove ci sono dati preliminari molto incoraggianti: il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del virus”.

Proprio nella giornata di martedì 15 dicembre, la Fda, Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, ha dichiarato che il vaccino Moderna è “sicuro ed efficace al 95%”, aprendo di fatto la strada all’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti, che, come detto, dovrebbe essere ufficializzata entro il 17 dicembre.

In Europa, invece, l’autorizzazione al vaccino Covid di Moderna dovrebbe arrivare entro il 12 gennaio, giorno in cui l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, dovrebbe dare il suo ok per la distribuzione in Europa.

