Fino a poche settimane fa l’Italia sembrava andare verso un Natale con restrizioni soft, grazie al calo dei contagi. Adesso le intenzioni del Governo sembrano dirigersi nella direzione opposta, con il Paese che potrebbe ritrovarsi in zona rossa o arancione durante i giorni “caldi” delle festività natalizie. Una nuova stretta, sul modello di quanto deciso da Angela Merkel in Germania, resa necessaria anche dopo le immagini delle folle che si sono riversate lungo le vie dello shopping durante il weekend soprattutto nelle grandi città.

“Mi sembra il solito tira e molla della politica, dovuta alla la presenza di anime diverse dentro al governo e nella stessa opposizione”, dichiara Massimo Galli, primario delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commentando il cambio di rotta dell’esecutivo. “Ho appena incontrato un conoscente che stimo, e che mi ha detto: “Sono stato in centro, c’era una quantità di gente incredibile, è possibile che non capiscano?” Qualche volta anche chi è ben intenzionato finisce per non cogliere il messaggio di fondo, e cioè che bisogna limitare al massimo le situazioni pericolose”, dice amareggiato l’infettivologo, intervistato da Repubblica. “L’impressione è che, appena si dà un minimo segnale di rilassamento delle misure, la gente si prenda il braccio e non solo il dito”, aggiunge.

E sulle prospettive future, con l’incubo di una terza ondata della pandemia, Galli spiega: “Rischiamo di vanificare tutti i sacrifici fatti. E questo su e giù, questo apri e chiudi mi sembra finisca per danneggiare l’economia più di una cura magari un po’ intensa, ma dalla durata certa. Se si va avanti così, ci porteremo dietro il coronavirus per chissà quanto. Almeno fino all’immunità di gregge che, se andrà tutto bene, arriverà tra un anno”.

Leggi anche: 1. Covid, Cartabellotta: “Un lockdown durante le vacanze di Natale sarebbe l’ideale, ma gli italiani farebbero la rivoluzione” /2. Covid, un’infermiera di New York è la prima vaccinata negli Usa | VIDEO /3. Italia senza piano pandemico: l’inchiesta che fa tremare ministero della Salute e Oms

4. Roma, la movida continua come se niente fosse: assembramenti in piazza senza mascherina | VIDEO / 5. Covid, Gino Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni, non si risolverà con le vaccinazioni” / 6. Roma, la foto di via del Corso presa d’assalto per lo shopping pre-Natale: “Buon Covid a tutti” /7. Il Governo non è la badante del popolo (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Italia zona rossa o arancione da Natale alla Befana: oggi il Governo decide sulle misure Roberto Burioni: “Meglio il Covid della Roma”. Poi cancella il tweet. Interviene anche Luca Bizzarri Salvini: "In questo momento è squallido parlare di rimpasti"