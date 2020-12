Roma, la movida continua come se niente fosse: assembramenti in piazza senza mascherina | VIDEO

Roma, movida in piazza senza mascherina

Un breve filmato girato intorno alle 21 di sabato 12 dicembre nel quartiere San Lorenzo di Roma mostra decine di ragazzi riuniti nella piazza principale della zona assembrati senza mascherine. Lo svago e il divertimento a cui molti stanno rinunciando per limitare la diffusione del Coronavirus ieri sera sembrava andare avanti come se niente fosse, in un momento in cui il bilancio dell’epidemia in Italia conta ancora migliaia di casi e centinaia di decessi ogni giorno – 19.903 nuovi contagi e 649 morti ieri – a una settimana dall’inizio delle vacanze natalizie, quando i giovani fuori-sede torneranno a casa dalle rispettive famiglie. Ma tra i ragazzi non si rispettava il distanziamento sociale e la maggior parte non indossava i dispositivi di sicurezza.

Il Lazio si trova in zona gialla da inizio novembre: bar e ristoranti chiudono alle 18 ed è imposto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Gli esercizi commerciali possono rimanere aperti per la vendita d’asporto a patto che cibo e bevande vengano consumati in casa e non per strada, a differenza di quanto accadeva ieri sera in piazza: in tanti si rifornivano da uno dei chioschi della zona per consumare alcolici fuori dal negozio quasi come in un normale sabato di dicembre nella capitale.

Leggi anche: 1. Gli italiani e il vaccino: il 57% vuole vaccinarsi, il 16% sicuramente no / 2. Media cinesi: “Covid in Italia prima che a Wuhan. Bimbo positivo a novembre 2019 è la prova” / 3. Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza / 4. Clementi a TPI : “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne frega di quello che dice”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Le lacrime per il piccolo Alessandro, stroncato da un tumore a 8 anni Covid, il totale dei medici morti per la pandemia sale a 257 Roma, folla in via del Corso per lo shopping: "Buon Covid a tutti"