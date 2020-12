Covid, 19.903 nuovi casi e 649 morti: il bollettino del 12 dicembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore Nuovi casi: 19.903

Decessi: 649

Tamponi effettuati: 196.439

Guariti: 24.728

Ricoveri in ospedale: -496

Ricoveri in terapia intensiva: -66

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 684.848

Casi totali: 1.825.775

Decessi: 64.036

Guariti: 1.076.891

Ricoverati in terapia intensiva: 3.199

Ricoverati in ospedale: 28.066

In isolamento domiciliare: 653.583

Secondo il bollettino di oggi, sabato 12 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 19.903 i nuovi casi, contro i 18.727 di ieri, e 649 i morti (ieri erano stati 761), per un totale di 64.036 decessi. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 1.825.775. Stabili i guariti, 24.728 (ieri 24.169), 1.076.891 in tutto. Gli attualmente positivi sono 5.475 in meno (ieri -6.204), e scendono a 684.848 totali. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 196.439, 6.023 in più di ieri, quando il numero complessivo dei test era 190.416.

Le persone attualmente positive al Covid sono 684.848 (-5.475), 64.036 i morti (+649) e 1.076.891 i guariti (+24.728), per un totale di 1.825.775 casi (+19.903): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 684.848 attualmente positivi, 28.066 (-496) sono ricoverati in ospedale, 3.199 (-66) necessitano di terapia intensiva, mentre 653.583 (-4.958) si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: Dpcm Natale, Conte fa marcia indietro sul divieto di spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno / 2. Covid, dalle posate ai posti a tavola: ecco le dieci regole da seguire per il pranzo di Natale / 3. Gli italiani e il vaccino: il 57% vuole vaccinarsi, il 16% sicuramente no

4. Media cinesi: “Covid in Italia prima che a Wuhan. Bimbo positivo a novembre 2019 è la prova” / 5. Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza / 6. Clementi a TPI : “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne frega di quello che dice”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, indagato per cessione di droga Roma, rissa tra giovani a Villa Borghese: 10 fermati La lettera di Patrick Zaki ai genitori: “Sto male, la mia detenzione è incomprensibile”