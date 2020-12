Covid, niente abbracci né canti: le dieci regole per il pranzo di Natale

Il Natale si avvicina e molte persone, nonostante le raccomandazioni del governo, non intendono rinunciare al tradizionale pranzo in famiglia: ma quali sono le regole da seguire per evitare che un’occasione di festa si trasformi in un vero e proprio focolaio di Covid? Il quotidiano La Repubblica lo ha chiesto a Carlo Signorelli, igienista del San Raffaele di Milano, il quale ha elargito 10 semplici regole da seguire per limitare i rischi di contagio. Il primo consiglio è quello di distanziare i posti a tavola di almeno un metro e mezzo. L’esperto, poi, consiglia ovviamente di evitare baci e abbracci, mantenendo sempre la distanza tra gli ospiti presenti.

Secondo Signorelli, poi, è meglio evitare di scambiarsi bicchieri, piatti e tovaglioli, mentre è meglio evitare di mangiare il cibo che è stato preso con le posate di un altro ospite a meno che questo non venga riscaldato ad almeno 60 gradi. Anche per quanto riguarda gli avanzi, secondo l’igienista prima di mangiarli è meglio riscaldarli per qualche minuto a 60 gradi, temperatura con la quale si eliminano virus e batteri. Secondo Signorelli anche il cellulare può essere un veicolo di contagio: evitare quindi di passarselo di mano in mano per fare gli auguri e optare per una chiamata in vivavoce. Sconsigliati anche i canti dal momento che “cantare è un’attività pericolosa”. L’esperto, infatti, spiega che “cantando c’è maggiore emissione di goccioline, che arrivano più lontano. Si può mettere un disco, se non si vuole rinunciare alla musica”. Un’altra accortezza da seguire secondo l’igienista è quella di evitare di utilizzare gli stessi asciugamani, mentre durante il pranzo è consigliabile tenere aperte le finestre evitando però di fare corrente. Di seguito le regole riepilogate:

Distanziare i posti a tavola di almeno 1,5 metri

niente abbracci

non scambiare i bicchieri

non scambiare le posate

non scambiare i piatti

cuocere gli avanzi prima di mangiarli a 60 gradi per pochi minuti

evitare di scambiarsi il telefono per gli auguri

evitare i canti

non scambiarsi gli asciugamani

lasciare aperte le finestre per il ricambio d’aria

